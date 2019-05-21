Newsweek: Истребители США перехватили российские военные самолеты над Аляской

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Американские истребители перехватили военные бомбардировщики РФ Ту-95 и Су-35 над Аляской

Американские истребители перехватили ядерные стратегические бомбардировщики РФ Ту-95 и Су-35 над Аляской, — сообщает Newsweek, информирует enovosty.com/news.

Командование североамериканской аэрокосмической обороны (NARAD) сообщило, что американские истребители перехватили российские ядерные бомбардировщики и истребители, вошедшие в воздушное пространство Аляски. Два бомбардировщика Ту-95 были перехвачены двумя американскими истребителями F-22.

Вторую группу из двух бомбардировщиков Ту-95 перехватили дополнительные F-22. Однако, в NARAD добавили, что среди второй группы российских военных самолетов были также истребители Су-35, которые сопровождали бомбардировщики Ту-95.

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Напомним, ранее сообщалось,что российский военный самолет Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии, после чего посла РФ вызвали в МИД Эстонии для дачи объяснений.