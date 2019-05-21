Associated Press: Российский военный самолет Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии

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Российский военный самолет Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии, после чего посла РФ вызвали в МИД Эстонии для дачи объяснений.

Главное информационное агентство Балтийского региона (BNS) сообщает, что российский военный самолет Ту-154 нарушил воздушное пространство Эстонии, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Инцидент произошел недалеко от острова Вайндлоо в Балтийском море, после чего посла РФ вызвали в МИД Эстонии для дачи объяснений. Ссылаясь на данные эстонских военных, BNS заявил, что транспондер самолета был включен, однако радиосвязи с самолетом не было.

Напомним, ранее сообщалось, что страны – члены НАТО уже неоднократно обвиняли РФ в том, что ее военные самолеты нарушают воздушное пространство западных государств, создавая угрозу безопасности полетов гражданских самолетов. Однако главной угрозой безопасности западные государства называют выключенные транспондеры самолетов РФ, что делает их «невидимыми» для гражданских авиадиспетчеров и гражданских самолетов.