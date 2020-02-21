Грузия обвинила Россию в масштабных кибератаках

Главная » Последние новости » Новости мира » Грузия обвинила Россию в масштабных кибератаках Грузия обвинила Россию в масштабных кибератаках

Закрыть Отправить

Грузинские власти обвинили российскую военную разведку в организации крупномасштабных кибератак

Грузинские власти обвинили российскую военную разведку в организации крупномасштабных кибератак, нацеленных на правительство и частные организации с целью дестабилизации обстановки в стране. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Министерство иностранных дел Грузии заявило, что кибератака 28 октября «была угрозой национальной безопасности Грузии и имела целью нанести ущерб гражданам Грузии и правительственным структурам, нарушив и парализовав функционирование различных организаций». В МИД Грузии также сообщили, что атака была направлена ​​на блокирование усилий Грузии по вступлению в Европейский Союз и НАТО, что «противоречит международным нормам и принципам»

Ранее Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в кибератаке на Грузию российскую военную разведку ГРУ. В заявлении Помпео говорится, что операция «непосредственно затронула грузинское население, подорвала работу нескольких тысяч грузинских правительственных и частных веб-сайтов и прервала трансляцию как минимум двух крупных телевизионных станций». Российский МИД отвергает обвинения.

Читайте: Польша выступила с жестким заявлением о России

Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также осудил нападение, заявив, что военный альянс «продолжает оказывать Грузии сильную политическую и практическую поддержку, в том числе в сфере киберзащиты». Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что «безрассудная и дерзкая кибератака ГРУ против Грузии, суверенного и независимого государства, абсолютно неприемлема».