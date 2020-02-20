Великобритания обвиняет Россию в кибератаках на Грузию

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Великобритания обвинила Россию в кибератаках на Грузию, в результате которых были уничтожены тысячи государственных, частных и медийных сайтов. Об этом сообщает Джек Стабс в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

В британском Национальном центре кибербезопасности, который является подразделением разведывательного агентства GCHQ, сообщили, что российское военное разведывательное управление (ГРУ) в октябре осуществило кибератаку на информационную инфраструктуру Грузии.

«Безрассудная и дерзкая кибератака ГРУ против Грузии абсолютно неприемлема», — заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. «У российского правительства есть четкий выбор: продолжать эту агрессивную модель поведения в отношении других стран или стать ответственным партнером, уважающим международное право», — сказал Рааб

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Ранее США также обвинили Россию в совершении кибератак на интернет-ресурсы Грузию. «Соединенные Штаты призывают Россию прекратить такое поведение в Грузии и других странах», — сказал госсекретарь США Майк Помпео. Помпео сказал, что Соединенные Штаты предоставят Грузии помощь, чтобы повысить кибербезопасность страны.