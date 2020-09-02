В РФ обвиненного в госизмене журналиста Сафронова оставили в СИЗО, — Reuters

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В РФ обвиненного в госизмене журналиста Ивана Сафронова оставили в СИЗО

В среду российский суд постановил оставить под стражей еще на 3 месяца советника главы «Роскосмоса» и бывшего сотрудника «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сафронов, который оставил журналистику и начал работать в космическом агентстве «Роскосмос», 7 июля был задержан агентами службы безопасности возле своей квартиры и обвинен в передаче военных секретов Чешской Республике. В поддержку Сафронова выступили более 140 человек. Были собраны поручительства и характеристики.

Во время работы в «Коммерсанте» он писал про оборонно-промышленный комплекс РФ и военно-техническое сотрудничество. Ранее этими темами занимался его отец, который погиб при невыясненных обстоятельствах

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Напомним, журналистка Арина Бородина сообщила, что «это сфабрикованное дело».