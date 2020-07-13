В РФ арестовали военного журналиста Сафронова, — Reuters

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В РФ арестовали военного журналиста по обвинению в государственной измене

В РФ бывшего военного журналиста Ивана Сафронова обвинили в государственной измене. Обвинение вызвало бурю негодования демократических кругов России. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Сафронова задержали на прошлой неделе по обвинению в передаче военных секретов Чешской Республике. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Адвокат Сафронова сообщил, что его обвиняют в раскрытии секретной информации о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку.

Петицию с требованием рассекретить предъявленные обвинения подписали 55 000 человек.

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«Конечно, это сфабрикованное дело. Это запугивание», — сказала журналистка Арина Бородина. Сафронов раньше работал в газетах «Коммерсант» и «Ведомости». «Ваня (Сафронов) настоящий патриот. Таких людей мало. И это не шпионы», — сказала журналистка Кира Латухина