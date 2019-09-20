Reuters: США вводят санкции в отношении Нацбанка Ирана

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: США вводят санкции в отношении Нацбанка Ирана Reuters: США вводят санкции в отношении Нацбанка Ирана

Закрыть Отправить

США вводят санкции в отношении Нацбанка Ирана, который является последним источником финансирования Тегерана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении Национального банка Ирана, — сообщают Стив Холланд и Тим Ахманн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Трамп не предоставил более подробной информации о введенных санкциях. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что банк является последним источником финансирования Тегерана.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал «актом войны» нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии – крупнейшего мирового экспортера нефти. В Иране же сообщили, что страна не хочет войны, но любой военный удар со стороны США или Саудовской Аравии приведет к «тотальной войне»

Читайте: Законопроект о рынке земли вынесен на общественное обсуждение: детали