Reuters: США вводят санкции в отношении Нацбанка Ирана
США вводят санкции в отношении Нацбанка Ирана, который является последним источником финансирования Тегерана
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты вводят санкции в отношении Национального банка Ирана, — сообщают Стив Холланд и Тим Ахманн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
Трамп не предоставил более подробной информации о введенных санкциях. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что банк является последним источником финансирования Тегерана.
Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал «актом войны» нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии – крупнейшего мирового экспортера нефти. В Иране же сообщили, что страна не хочет войны, но любой военный удар со стороны США или Саудовской Аравии приведет к «тотальной войне»
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