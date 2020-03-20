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В Великобритании за сутки количество инфицированных коронавирусом резко увеличилось

Главная » Последние новости » Новости мира » В Великобритании за сутки количество инфицированных коронавирусом резко увеличилось
 
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В Великобритании за сутки количество смертей от коронавируса увеличилось на 18,6%

В Соединенном Королевстве Великобритании за сутки смертность увеличилась на 18,6%. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В Великобритании количество умерших за сутки увеличилось на 33 человека и составило 177 человек. По состоянию на утро пятницы, 20 марта, количество инфицированных коронавирусом достигло 3983 человек

Ранее сообщалось, что Банк Англии снизил базовую ставку до исторического минимума и возобновляет программу монетарного стимулирования в целях борьбы с последствиями коронавируса


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 196

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