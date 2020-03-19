Банк Англии снизил базовую ставку до исторического минимума

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Банк Англии снизил базовую ставку до исторического минимума и возобновляет программу монетарного стимулирования

Банк Англии снизил базовую ставку до 0,1%, что является самым низким значением с момента ее введения в 1694 году, и возобновил программу стимулирования покупки облигаций, чтобы смягчить экономический шок от пандемии коронавируса. Об этом сообщает Пен Пилас в издании Associated Press, информируют Экономические Новости.

Комитет по денежно-кредитной политике, состоящий из девяти членов банка, заявил, что введенные меры были разработаны «для удовлетворения потребностей предприятий и домохозяйств Великобритании…».

«Общественность требует быстрых действий, и они получат их от нас. Мы не можем ждать точных экономических данных, прежде чем действовать», — сказал новый управляющий банка Эндрю Бейли.

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Помимо снижения ставок, банк заявил, что возобновляет программу монетарного стимулирования, которую он впервые использовал во время мирового финансового кризиса более десяти лет назад. Он дополнительно приобретет государственных и корпоративных облигаций на сумму около 200 миллиардов фунтов (230 миллиардов долларов).