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Отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться

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Отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться на фоне распространения коронавируса

Отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем продолжают ухудшаться. Об этом сообщает Мэтью Ли в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Во вторник Китай объявил о высылке нескольких американских журналистов. Этот шаг подчеркнул растущее взаимное недоверие и враждебность между двумя крупнейшими странами мира.

С момента распространения коронавируса президент США Дональд Трамп и его главные помощники, в том числе госсекретарь Майк Помпео, все чаще критикуют Китай, постоянно отмечая, что пандемия коронавируса впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Они также называют коронавирус «китайским вирусом»

Отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться

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Китайцы же оскорблены за подчеркивание связи вируса с Китаем. «Некоторые американские политики связываю коронавирус с Китаем… Мы выражаем сильное возмущение и возражение против этого. Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить необоснованные обвинения против Китая», — заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Это, в свою очередь, вызвало гневные протесты со стороны США. «Кампания по дезинформации, которую они проводят, призвана переложить ответственность», — сказал Помпео

Ранее сообщалось, что Китай призвал использовать электромагнитные атаки против военных кораблей США, находящихся в Южно-Китайском море


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 170

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