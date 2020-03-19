Китай хочет использовать электромагнитное оружие против американских кораблей
Китай хочет использовать электромагнитное оружие против американских кораблей в Южно-Китайском море
Китай призвал использовать электромагнитные атаки против военных кораблей США, находящихся в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Билл Герц в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.
Коммунистическая партия Китая призывает использовать несмертельное электромагнитное и лазерное оружие против американских кораблей, чтобы блокировать им возможность пребывания в Южно-Китайском море.
Угрозы появились после того, как Тихоокеанский флот США сообщил на своей странице в Twitter, что американские военные будут проводить учения в Южно-Китайском море, в которых примут участие авианосец USS Theodore Roosevelt, десантный корабль и эсминец USS America.
#USSTheodoreRoosevelt, #USSAmerica strike groups conduct expeditionary strike force training in South China Sea: https://t.co/UXIY3hZqU4 #NavyReadiness #BlueGreenTeam @US7thFleet @PacificMarines pic.twitter.com/UAMYTjGMLv
— U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) March 18, 2020
Крупномасштабные военные маневры являются прямым вызовом претензиям Китая на контроль над территорией Южно-Китайского моря, несмотря на то, что решение международного суда, принятое несколько лет назад, отклонило их посягания на территорию. Пентагон неоднократно заявлял, что рассматривает море как международные воды
Использование электромагнитного оружия, в том числе лазеров, может временно парализовать систему управления вооружением корабля и полностью блокировать электронику.