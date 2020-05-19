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В США предлагают провести «общенациональную дискуссию» о выяснении причин возникновения COVID-19

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В США предлагают провести "общенациональную дискуссию" о выяснении причин возникновения COVID-19 и роли Китая в пандемии

Торговый советник Белого дома Питер Наварро сообщил, что необходимо более широко обсуждать вопрос о причинах возникновения COVID-19 и оплате Китаем «компенсации за ущерб», нанесенный пандемией COVID-19. Об этом сообщает Дэвид Шерфински в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Я думаю, что должна быть общенациональная дискуссия о причинах возникновения COVID-19 и возмещении ущерба. Я просто предлагаю обсудить этот кризис и роль Китая в начале и распространении пандемии», — сказал Наварро в интервью.

В США предлагают провести «общенациональную дискуссию» о выяснении причин возникновения COVID-19

Ранее сообщалось, что Трамп говорил, что у него хорошие отношения с президентом Китая Си Цзиньпинем. Однако в данный момент он не хочет с ним разговаривать. Кроме того, США могут полностью разорвать отношения с Китаем


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 110

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