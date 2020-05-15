Трамп не хочет говорить с Си Цзиньпинем и может полностью разорвать отношения с Китаем

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп не хочет говорить с Си Цзиньпинем и может полностью разорвать отношения с Китаем Трамп не хочет говорить с Си Цзиньпинем и может полностью разорвать отношения с Китаем

Закрыть Отправить

Дональд Трамп сообщил о возможном разрыве отношений с Китаем

Президент США Дональд Трамп официально объявил об ухудшении отношений США с Китаем из-за COVID-19. По словам Трампа, США могут полностью прекратить взаимоотношения с Китаем. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

В интервью телеканалу Fox Business Network Трамп сказал, что он очень разочарован действиями Китая по противодействию распространения COVID-19. «Они не должны были допустить этого», — сказал Трамп. Трамп высказал недовольство действиями председателя КНР Си Цзиньпиня. «Но я просто… прямо сейчас не хочу говорить с ним», — отметил президент США

Трампу был задан вопрос о возможном отказе в выдаче американских виз китайским студентам, подающим документы на обучение по специальностям, связанным с национальной безопасностью. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать…Мы могли бы разорвать все отношения», — сказал Дональд Трамп

Читайте: Южная Корея создаст военный институт для изучения ИИ, стелс-технологий и лазерного оружия

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что поддержание устойчивых двусторонних отношений служит интересам обеих стран и будет полезным для мировой стабильности. «И Китай и США теперь должны больше сотрудничать в борьбе с вирусом, чтобы вылечить пациентов и возобновить экономическое производство, но для этого необходимо, чтобы США захотели работать с нами над этим», — сказал Чжао.