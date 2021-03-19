В Европе планируют ускорить процесс вакцинации, — Reuters

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В Европе планируют ускорить процесс вакцинации после сообщения о безопасности и эффективности вакцины AstraZeneca

В Европе настаивают на ускорении процесса вакцинации против COVID-19 после того, как регуляторы ЕС и Великобритании заявили, что польза от прививки AstraZeneca перевешивает любые риски. Об этом сообщают «Экономические Новости» со ссылкой на Reuters

Прекращение приостановки вакцинации AstraZeneca более чем в десятке стран теперь станет началом проверки общественного доверия как к вакцине, так и к регулирующим органам.

Европейские лидеры заявляют, что им необходимо ускорить процесс вакцинации, поскольку число смертей в ЕС превысило 550 000 человек.

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Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пришло к выводу о том, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают возможные риски. «Это безопасная и эффективная вакцина», — сказала директор EMA Эмер Кук.