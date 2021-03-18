Вакцина от коронавируса AstraZeneca безопасна и эффективна, — Guardian

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В Европейском агентстве по лекарственным средствам сообщили, что вакцина AstraZeneca против Covid безопасна и эффективна

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) сообщили, что вакцина от коронавируса британско-шведского концерна AstraZeneca «безопасна и эффективна», а ее преимущества перевешивают риски. Об этом передают «Экономические Новости» со ссылкой на Guardian

Директор Европейского агентства по лекарственным средствам Эмер Кук сказала, что комитет по безопасности агентства пришел к «четкому научному выводу» и не обнаружил, что вакцина связана с увеличением риска образования тромбов.

Кук сообщила, что анализ агентства, начатый после примерно 30 случаев необычного свертывания крови и низкого уровня тромбоцитов у реципиентов вакцины, стал причиной приостановки использования десятками стран ЕС вакцины AstraZeneca.

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Кук также отметила, что EMA все еще не может «окончательно исключить связь между этими случаями и вакциной» и поэтому рекомендует «повысить осведомленность» о возможных рисках.