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Экс-посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века и отдать Китаю Приморский край

Главная » Последние новости » Новости мира » Экс-посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века и отдать Китаю Приморский край
 
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Бывший посол США в России Майкл Макфол вступил в спор с одним из российских пропагандистов по поводу оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на МК.

Российский пропагандист написал экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.

Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором указал, что Крым это часть Украины.

«Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские. По каким учебникам истории вы учились?», — спросил у экс-дипломата пользователь с ником НеБолтай!

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«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» — ответил ему Макфол, напомив о незаконной аннексии украинского Крыма Россией в 2014 году.

Напомним, ранее дипломат неоднократно вступал в дискуссии относительно принадлежности Крыма. Еще в 2016 году он написал пост в своем Twitter и напомнил, что Калининград был германским на протяжении многих веков (тогда он назывался Кенигсберг). «Означает ли это, что у Германии есть право аннексировать Калининград сейчас?» — поинтересовался он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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