Экс-посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века и отдать Китаю Приморский край

Бывший посол США в России Майкл Макфол вступил в спор с одним из российских пропагандистов по поводу оккупированного Россией Крыма.

Российский пропагандист написал экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.

Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором указал, что Крым это часть Украины.

«Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские. По каким учебникам истории вы учились?», — спросил у экс-дипломата пользователь с ником НеБолтай!

«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» — ответил ему Макфол, напомив о незаконной аннексии украинского Крыма Россией в 2014 году.

If we are going back to 1783 to redraw borders, does that mean you are ready to give back Primorsky Krai and parts of Khabarovsk to China? (I've read some history, neBoltai) https://t.co/Jk6UojTtun

— Michael McFaul (@McFaul) March 19, 2021