Экс-посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века и отдать Китаю Приморский край

Главная » Последние новости » Новости мира » Экс-посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века и отдать Китаю Приморский край Экс-посол США Макфол предложил России вернуться к границам 18 века и отдать Китаю Приморский край

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Бывший посол США в России Майкл Макфол вступил в спор с одним из российских пропагандистов по поводу оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на МК.

Российский пропагандист написал экс-дипломату, что Крым вошел в состав России еще в 1783 году. В ответ Макфол предложил вернуться к границам 1783 года.

Спор начался после того, как Макфол написал твит, в котором указал, что Крым это часть Украины.

«Крым стал частью России в 1783 году, с тех пор там живут русские. По каким учебникам истории вы учились?», — спросил у экс-дипломата пользователь с ником НеБолтай!

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«Если мы вернемся в 1783 год, чтобы перекроить границы, означает ли это, что вы готовы отдать Китаю Приморский край и часть Хабаровска?» — ответил ему Макфол, напомив о незаконной аннексии украинского Крыма Россией в 2014 году.

If we are going back to 1783 to redraw borders, does that mean you are ready to give back Primorsky Krai and parts of Khabarovsk to China? (I've read some history, neBoltai) https://t.co/Jk6UojTtun — Michael McFaul (@McFaul) March 19, 2021

Напомним, ранее дипломат неоднократно вступал в дискуссии относительно принадлежности Крыма. Еще в 2016 году он написал пост в своем Twitter и напомнил, что Калининград был германским на протяжении многих веков (тогда он назывался Кенигсберг). «Означает ли это, что у Германии есть право аннексировать Калининград сейчас?» — поинтересовался он.