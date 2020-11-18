Байден может обрушить всю систему путинизма: Пионтковский пояснил, что мешает ввести «адские санкции»

Главная » Последние новости » Новости мира » Байден может обрушить всю систему путинизма: Пионтковский пояснил, что мешает ввести "адские санкции" Байден может обрушить всю систему путинизма: Пионтковский пояснил, что мешает ввести "адские санкции"

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Американцы в некотором смысле живут на ворованные деньги и не всем очень хочется от них отказываться.

В Америке сейчас хватает политической смелости противостоять путинскому режиму, но есть причина, по которой там не могут пока ввести действительно «адские» санкции против РФ. Об этом в эксклюзивном интервью «Экономическим Новостям» рассказал известный российский политолог Андрей Пионтковский. Он полагает, что новый президент Джо Байден способен на решительный и исключительно выигрышный для США шаг — арестовать «русский триллион на Западе»:, информирует enovosty.com/news.

Помните, когда были первые пробные шаги в этом направлении и Министерство Финансов заморозило активы Дерипаски? Уже через пару месяцев ему все вернули практически с извинениями. Безусловно, сработал административный ресурс Трампа. Но решающей была более серьезная вещь – деньги Дерипаски уже активно крутились внутри американской экономики. Какие-то алюминиевые заводы не могли работать без его компании Еn+, какие-то очень серьезные люди стали держателями его акций. Полагаю, что в Америке сейчас хватает политической смелости противостоять путинскому режиму. Но самое серьезное препятствие к введению этих действительно «адских» для путинской клептократии санкций, которые будут с энтузиазмом приветствоваться 95% русского народа, в другом. Американцы уже в некотором смысле живут на эти ворованные деньги и не всем очень хочется от них отказываться.

Но новый президент способен на этот решительный и стратегически, исключительно выигрышный для США шаг», — рассказал российский политолог.

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Более подробно о причинах победы Байдена на выборах в США читайте в интервью Андрея Пионтковского изданию «Экономические новости».