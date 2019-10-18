Associated Press: В Италии прогнозируют снижение продаж сельхозпродукции

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В Италии прогнозируют существенное снижение объема продаж сельскохозяйственной продукции из-за ведения 25% тарифов США

В Италии президент Национальной ассоциации производителей сельскохозяйственной продукции Coldiretti Этторе Прандини сообщил о предстоящем снижении объема продаж сельскохозяйственной продукции на 20% из-за введения тарифов США. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Этторе Прандини отмечает, что 25% тарифы, вступающие в силу 18 октября, снизят продажи итальянской сельскохозяйственной продукции в США.

Прандини призвал правительство Италии активно проводить рекламные акции итальянской сельскохозяйственной продукции в других странах и предложить помощь производителям.

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Он предупредил, что экономика Италии может сильно пострадать от последствий введения 25% тарифов США и Brexit.