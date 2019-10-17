The Washington Times: Европейские товаропроизводители оказались заложниками политической ссоры

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Европейские товаропроизводители оказались заложниками политической ссоры между ЕС и США

Европейские производители высококачественной сельскохозяйственной продукции премиум-класса, производящие французское вино, итальянский пармезан и испанские оливки, возмущены втягиванием их в торговую войну между ЕС и США, к которой они не имеют никакого отношения. Об этом сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Это кошмар», — говорит Орели Бертин, которая является управляющей 700-летней винодельни Chateau Sainte-Roseline. «Мы не знаем, каков будет результат», — говорит она. В последние годы бизнес Бертин значительно вырос благодаря высокому уровню американского спроса на продукцию Chateau Sainte-Roseline.

Бертин опасается, что продажи ее компании в США могут упасть на треть при новых тарифах.

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Европейские производители считают, что они являются заложниками политической ссоры, совершенно не связанной с их бизнесом. «Мы считаем, что мы заложники политики. Мы очень, очень далеки от аэронавтики, даже если наши вина переправляются в другие страны каждый день на самолетах», — сказал бургундский производитель вин Франсуа Лабе.

Президент сырного консорциума Parmigiano Reggiano Никола Бертинелли заявил, что члены консорциума «озлоблены, потому что один из самых сильных секторов нашей экономики подвергается несправедливому удару».