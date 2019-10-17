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The Washington Times: Европейские товаропроизводители оказались заложниками политической ссоры

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Европейские товаропроизводители оказались заложниками политической ссоры между ЕС и США

Европейские производители высококачественной сельскохозяйственной продукции премиум-класса, производящие французское вино, итальянский пармезан и испанские оливки, возмущены втягиванием их в торговую войну между ЕС и США, к которой они не имеют никакого отношения. Об этом сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Это кошмар», — говорит Орели Бертин, которая является управляющей 700-летней винодельни Chateau Sainte-Roseline. «Мы не знаем, каков будет результат», — говорит она. В последние годы бизнес Бертин значительно вырос благодаря высокому уровню американского спроса на продукцию Chateau Sainte-Roseline.

The Washington Times: Европейские товаропроизводители оказались заложниками политической ссоры

Бертин опасается, что продажи ее компании в США могут упасть на треть при новых тарифах.

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Европейские производители считают, что они являются заложниками политической ссоры, совершенно не связанной с их бизнесом. «Мы считаем, что мы заложники политики. Мы очень, очень далеки от аэронавтики, даже если наши вина переправляются в другие страны каждый день на самолетах», — сказал бургундский производитель вин Франсуа Лабе.

The Washington Times: Европейские товаропроизводители оказались заложниками политической ссоры

Президент сырного консорциума Parmigiano Reggiano Никола Бертинелли заявил, что члены консорциума «озлоблены, потому что один из самых сильных секторов нашей экономики подвергается несправедливому удару».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 212

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