Reuters: В Японии неизвестный совершил поджог анимационной студии
В Японии неизвестный совершил поджог анимационной студии, в результате которого погибли 33 человека
В Японии в результате поджога анимационной студии Kyoto anime погибли 33 человека, — сообщает Киоши Такенака в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
Согласно информации общественной телекомпании NHK, неизвестный мужчина крикнул сотрудниками студии «умрите», залил студию неизвестной жидкостью и поджег. Полицейские также нашли на месте инцидента ножи.
Информация о мотивах преступления на данный момент отсутствует. Во время возникновения пожара в студии находилось около 70 человек. Спасатели до сих пор находят тела погибших.
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал нападение на анимационную студию «слишком ужасным» и выразил соболезнования. Это было самым масштабным массовым убийством в Японии за последние несколько лет и по масштабу трагедии может только сравниться с поджогом в Токио в 2001 году.