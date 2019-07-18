Reuters: В Японии неизвестный совершил поджог анимационной студии

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: В Японии неизвестный совершил поджог анимационной студии Reuters: В Японии неизвестный совершил поджог анимационной студии

Закрыть Отправить

В Японии неизвестный совершил поджог анимационной студии, в результате которого погибли 33 человека

В Японии в результате поджога анимационной студии Kyoto anime погибли 33 человека, — сообщает Киоши Такенака в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Согласно информации общественной телекомпании NHK, неизвестный мужчина крикнул сотрудниками студии «умрите», залил студию неизвестной жидкостью и поджег. Полицейские также нашли на месте инцидента ножи.

Информация о мотивах преступления на данный момент отсутствует. Во время возникновения пожара в студии находилось около 70 человек. Спасатели до сих пор находят тела погибших.

Читайте: ОБСЕ: Телекомпанию в Луганске расстреляли со ста метров из противотанкового гранатомета

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал нападение на анимационную студию «слишком ужасным» и выразил соболезнования. Это было самым масштабным массовым убийством в Японии за последние несколько лет и по масштабу трагедии может только сравниться с поджогом в Токио в 2001 году.