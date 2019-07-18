В Японии подожгли известную студию аниме: погибли 23 человека (ВИДЕО)

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В Японии мужчина поджег всемирноизвестную аниме-студию. Из-за пожара пострадало очень много людей. На данный момент известно о 23 погибших.

В Японии осуществили поджег студии аниме Kyoto Animation, расположенной в городке Киото. Виновником пожара стал мужчина. Известно, что ему 41 год. Правоохранители уже задержали подозреваемого. Его под стражей отправили в медучреждение, потому что и сам виновник получил много ожогов, информирует enovosty.com/news.

Оказалось, что поджигатель действовал намерено и подготовлено. На место преступления он прихватил бензин. Горючее разлил вокруг здания студии, а потом подпалил смертельную жидкость.

Местные спасатели сообщили журналистам Associated Press, что пожар очень масштабный и привел к большим потерям. Сейчас известно о гибели23 людей. Еще, по меньшей мере, 36 человек получили травмы различной степень тяжести. Им оказывают помощь в больницах Киото. Врачи считают, что некоторые пострадавшие – в очень критическом состоянии.

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Спасательные работы в аниме-студии продолжаются. Пожарные тушат остатки пламени и выводят сотрудников.

Справка. Аниме-студия Kyoto Animation занимается производством не только сериалов, но и полнометражных фильмов. Наибольшую популярность получили такие работы, как: «Меланхолия Харухи Судзумии», «Канон» и «Кланнад».