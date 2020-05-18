Хочет обнулиться: Как и зачем Путин фальсифицирует статистику и спешит покончить с карантином

Главная » Последние новости » Новости мира » Хочет обнулиться: Как и зачем Путин фальсифицирует статистику и спешит покончить с карантином Хочет обнулиться: Как и зачем Путин фальсифицирует статистику и спешит покончить с карантином

Закрыть Отправить

Российские дипломаты устроили настоящую войну с авторитетными американскими СМИ, которые, опираясь на официальные статистики доказывали фальсификацию с количеством умерших от коронавируса в России

Статистика по коронавирусу в России не соответствует реальной картине. Об этом в последнее время всё чаще заявляют как иностранные журналисты и наблюдатели, так и политики и блогеры внутри самой России. Сомнений в том, что смертность стали скрывать, несмотря на нелепые попытки Москвы, не осталось. В частности, Дагестане власти признали, что почти 700 человек умерли от внебольничной пневмонии, среди них больше 40 медиков. В то же время, официально в республике умерло от коронавируса 27 человек. Об этом сообщило российское СМИ, в котором уверены, что информация о том, что вместе с коронавирусом бушует другая респираторная инфекция — это бред. По крайней мере, такое мнение выразили опрошенные жители этой части РФ, информируют Экономические Новости.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков также неоднократно рассказывал о кошмаре, который творится с российской статистикой по коронавирусу. По его словам, с «первых дней мая манипуляции в данных приобрели совсем уж гротескный характер: в ежедневных данных из полутора десятков регионов появились абсолютно стабильные, по линеечке выведенные «полочки», когда изо дня в день количество выявленных случаев, якобы, колеблется на 1-2, не больше».

Волков рассказывает, в чем сильные риски занижения статистики смертности:

«Я еще раз напомню, что реальные оценки летальности коронавируса находятся в районе 0.4%-0.5% от всех зараженных. Из 100 зараженных примерно 20 болеют с заметными симптомами, из них 20% (то есть четверо) болеют тяжело, и из них порядка 10% умирают. В масштабах России речь идет про 400 тысяч жизней (если вирус будет распространяться свободно, пока не перезаражает 60-70: населения, что необходимо для выработки пресловутого «коллективного иммунитета).

Читайте: "Поражение и потеря лица": Российский аналитик рассказал о проигрыше Кремля на Донбассе

Вранье в статистике и снятие ограничений на основании этого вранья — это прямой путь к убийству этих 400 тысяч человек. А занижение статистики смертности — это приготовление к заметанию следов этого убийства».

Кроме того, в России рассказали о том, почему, несмотря на сложную ситуацию, в стране торопятся отменить карантинные ограничения:

Читайте: ВОЗ заявила, что нет подтверждённых случаев заражения COVID-19 через контакт с поверхностями