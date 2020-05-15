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Между авторитетными американскими СМИ и Москвой развязалась война. В чём суть?

Главная » Последние новости » Новости мира » Между авторитетными американскими СМИ и Москвой развязалась война. В чём суть?
 
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Солидные издания деловых кругов США обвинили Россию в фальсификациях количества смертей от коронавируса в то время, как в Москве в таких публикациях, конечно же, увидели враждебные происки.

Между властями Российской Федерации и авторитетными американскими газетами развязался серьёзный скандал. Диалог между российскими дипломатами и редакцией The New York Times приобретает все более эмоциональную тональность. Дело в публикации The New York Times, в которой, основываясь на данных о сверхсмертности в Москве, которые опубликованы органами ЗАГС, и данными о смерти москвичей от коронавируса, которые публикуются оперативным штабом, предположили о фальсификациях и манипуляциях со статистикой смертности от коронавируса в Москве и России в целом. В четверг, 14 мая, российский посол в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть статью о смертности из-за пандемии COVID-19 в России, информирует enovosty.com/news.

В чем суть скандала? Financial Times и The New York Times опубликовали материал с утверждением, что количество скончавшихся пациентов с COVID-19 в РФ может быть на 70% больше официальных цифр. Исследователей озадачил тот факт, что уровень смертности в РФ составляет всего около 13 смертей на миллион, что намного ниже среднего мирового показателя в 36 человек в стране с недостаточно финансируемой системой здравоохранения. Данные, опубликованные мэрией Москвы в пятницу, показывают, что общее число зарегистрированных смертей в российской столице в апреле превысило пятилетнее среднее значение за тот же период более чем на 1700 человек. Эта сумма намного выше, чем официальный показатель смертности Covid-19 642 — признак значительного занижения данных властями. В Москве, конечно же, в америкаснских публикациях обнаружили «руку госдепа» и «враждебные происки», но в в очередной раз настаивают на достоверности своего материала. И действительно: есть и сверхсмертность и не соответствующее ей количество официально умерших. Это официальные данные, с которыми российским дипломатам поспорить очень непросто. Вице-президент по коммуникациям издания повторила, что материал основан исключительно на данных официального государственного ведомства и интервью с экспертами государственных институтов. «Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются», — настаивают в газете. В ответ на это, Россия пообещала обратится в ООН к представителю ОБСЕ по свободе СМИ. Их якобы разозлил тот факт, что авторы статьи не привели точку зрения российской стороны. Скорее всего, этот диалог будет становится всё более эмоциональным, но американские СМИ сдаваться не планируют.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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