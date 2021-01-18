Был берлинский пациент, стал химкинский арестант: Ёлкин карикатурами прояснил ситуацию в РФ

Главная » Последние новости » Новости мира » Был берлинский пациент, стал химкинский арестант: Ёлкин карикатурами прояснил ситуацию в РФ Был берлинский пациент, стал химкинский арестант: Ёлкин карикатурами прояснил ситуацию в РФ

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17 января на родину вернулся оппозиционер Алексей Навальный.

Возвращение Навального и его последующий арест стали ТОП-темой мировых СМИ. В частности, интересно посмотреть на ситуацию под призмой творчества известного российского художника Сергея Ёлкина. Он посвятил теме сразу несколько свежих карикатур:, информирует enovosty.com/news.

К возвращению Алексея Навального в Россию в кратчайшие сроки было устроено большое представление: с привлечением автозаков, задержаниями его сторонников, с участием сотрудников Росгвардии.

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Напомним, ранее «Экономические Новости» рассказывали о том, как на арест Навального отреагировали политики, правозащитные организации и мировые СМИ.