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Задержание Навального в России. Бурная реакция мира и все детали громкого происшествия

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Немедленного освобождения российского оппозиционера Алексея Навального потребовали представители Соединенных Штатов и Европейского союза

Вчера вечером в московском аэропорту был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный. Сейчас он находится в отделении УВД в Химках, к нему не пустили адвоката, информирует enovosty.com/news.

Руководитель юротдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимальди сообщил о том, что Алексей Навальный находится во втором отделе УВД Химки: проспект Мира 23А: «Меня, защитника с нотариальной доверенностью, к нему не пускают, говорят он спит. На закон, конечно же, не ссылаются. Подал заявление о допуске», – написал правозащитник в своём Twitter.

В США и ЕС оперативно отреагировали на инцидент. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель и представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвали немедленно отпустить политика. Шарль Мишель назвал задержание «недопустимым», а Боррель считает, что российские власти должны уважать права Навального.

Amnesty International заявила, что считает задержанного оппозиционера узником совести, а его арест (именно так открыто называют в мировых СМИ) – попыткой Кремля заставить его замолчать. Освободить Навального призывают в Human Rights Watch, где назвали его преследование политически мотивированным.

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В вечер задержания появилось совместное заявление балтийских стран, в котором сказано, что ЕС нужно рассмотреть вопрос о санкциях против РФ, если Навальный не будет освобождён

Логично, что история задержания Навального фигурирует на первых полосах всех ключевых изданий мира. В частности, в New York Times, произошедшее в московском аэропорту обнажило две очень важные вещи: насколько бесстрашен Навальный и насколько обеспокоен Путин. А то, как брутально вели себя люди в камуфляже и в штатском в зале прилета Внуково, куда самолет с Навальным должен был прилететь изначально, означает еще одно: недовольство в России растет и власти всерьез напуганы.

Новости о Навальном очень читаемые во всем мире. Так, материал о его задержании стал вторым по популярность на сайте популярнейшей газеты Франции Le Monde. Там Алексея окрестили «злейшим врагом Владимира Путина».


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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