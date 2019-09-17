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Европарламент поддержал назначение Лагард на пост главы Европейского центрального банка

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Европарламент поддержал назначение Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка

Европейский парламент поддержал назначение бывшего управляющего директора МВФ Кристин Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). В ходе проведенного тайного голосования 394 депутата проголосовали за назначение Лагард на пост главы ЕЦБ, информирует enovosty.com/news.

Сейчас Центробанк возглавляет Марио Драги, срок полномочий которого заканчивается 31 октября. С 1 ноября на пост вступает Кристин Лагард.

Европарламент поддержал назначение Лагард на пост главы Европейского центрального банка

В начале июля Совет ЕС принял рекомендацию Европейского совета относительно назначения Кристин Лагард на пост президента ЕЦБ. Европейский совет должен принять окончательное решение на октябрьском саммите ЕС.

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Напомним, ранее Кристин Лагард сообщила, что планирует и дальше продолжать курс бывшего главы ЕЦБ Марио Драги относительно стимулирующей денежно-кредитной политики


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 44

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