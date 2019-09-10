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Евровалюта снижается на фоне замедления роста экономики ЕС

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Евровалюта снижается на фоне замедления роста экономики ЕС
 
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Курс евро снижается на фоне замедления роста экономики ЕС

Профильный комитет Европарламента 4 сентября утвердил кандидатуру Кристин Лагард на должность руководителя Европейского центрального банка, информирует enovosty.com/news.

Европарламент еще должен официально проголосовать за назначение Лагард, однако, по мнению аналитиков, это всего лишь формальность. Главной задачей Лагард на новой должности станет обеспечение экономического роста ЕС.

Евровалюта снижается на фоне замедления роста экономики ЕС

Выступая в Европарламенте, бывшая глава МВФ подчеркнула, что планирует и дальше продолжать курс бывшего главы ЕЦБ Марио Драги относительно стимулирующей денежно-кредитной политики.

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Эксперты сообщают, что ЕЦБ скорее всего примет решение относительно дальнейшего снижения процентных ставок, а курс евро и дальше может продолжать снижаться.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 56

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