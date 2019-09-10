Евровалюта снижается на фоне замедления роста экономики ЕС

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Курс евро снижается на фоне замедления роста экономики ЕС

Профильный комитет Европарламента 4 сентября утвердил кандидатуру Кристин Лагард на должность руководителя Европейского центрального банка, информирует enovosty.com/news.

Европарламент еще должен официально проголосовать за назначение Лагард, однако, по мнению аналитиков, это всего лишь формальность. Главной задачей Лагард на новой должности станет обеспечение экономического роста ЕС.

Выступая в Европарламенте, бывшая глава МВФ подчеркнула, что планирует и дальше продолжать курс бывшего главы ЕЦБ Марио Драги относительно стимулирующей денежно-кредитной политики.

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Эксперты сообщают, что ЕЦБ скорее всего примет решение относительно дальнейшего снижения процентных ставок, а курс евро и дальше может продолжать снижаться.