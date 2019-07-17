The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров

Закрыть Отправить

Северная Корея заявила об угрозе срыва ядерных переговоров с США из-за военных учений США и Южной Кореи

Северная Корея предупредила США, что столь ожидаемое возобновление ядерных переговоров с администрацией Дональда Трампа может оказаться под угрозой из-за проведения ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи в следующем месяце, — сообщает Гпй Тейлор в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Если военные учения действительно будут проводиться, то это повлияет на ядерные переговоры между США и КНДР», — заявил представитель министерства иностранных дел Северной Кореи.

На данный момент никаких комментариев относительно сделанного заявления от администрации президента США не поступало. И пока неизвестно, проинформирован ли Дональд Трамп о заявлении Северной Кореи.

Читайте: РФ осуществляет провокации во время военных учений "Си Бриз-2019"

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео ответил отказом на призыв Северной Кореи относительно смягчения санкций и сообщил, что США продолжают требовать от Северной Кореи полной денуклеаризации