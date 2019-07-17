The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Кондитерские шедевры от итальянского кондитера

Все фото »

Новости мира

17.07.2019 г.
21:00Найден древнейший мегаполис каменного века
19:52В бразильском супермаркете вместо стирального порошка случайно продали наркотики
18:34Associated Press: Бывший президент Перу арестован в США по обвинению в коррупции
18:18The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров
17:54МВФ вынужден менять прогноз о "благополучии" РФ в режиме нон-стоп, - Злой Одессит
17:21Reuters: США обвинили Россию в использовании детей в качестве пешек в дипломатической игре
14:52Проще продать под казино или о бесконечном ремонте "Адмирала Кузнецова", - Злой Одессит
Все новости мира

Аналитика

17.07.2019

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Между Украиной и Грузией состоялся телемост, российский суд продлил арест украинским морякам, Тереза Мэй в прощальной речи набросилась с обвинениями ...
16.07.2019

Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского

Итоги дня: Три проблемы Укроборонпрома, закон о языке и футляр Зеленского
КС признал конституционной декоммунизацию, Австрия дала окончательное разрешение на экстрадицию Фирташа в США , а в Украине вступил в силу закон о ...
15.07.2019

Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ

Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ
Одного из ближайших соратников Януковича вернули в розыск, рейтинг "Голоса" за неделю до выборов растет, а Нафтогаз" снизил цену на газ для населения ...

Последние новости

17.07.2019 г.
23:00 На ЧАЭС заработал завод по переработке радиоактивных отходов
22:30 На Виннитчине безработный пытался продать боевую гранату
22:00 В Украине создали базу опасных товаров
21:00 Найден древнейший мегаполис каменного века
20:58 Хотела освободить Донецк: На Донбассе трагически погибла боец батальона ОШБ "Донбасс-Украина"
20:30 Еще одна станция метрополитена столицы прекратила использование жетонов
20:18 В зоне ООС нацгвардейцы задержали двух человек, причастных к деятельности оккупантов
20:15 ТОП-5 простых действий для успешного похудения
20:00 В крымском детском лагере массово отравились дети
19:52 В бразильском супермаркете вместо стирального порошка случайно продали наркотики
19:30 Некоторые мосты в Украине, возможно, станут платными
19:15 Ученые NASA рассказали, какое плодоносное растение будет первым выращено на МКС
19:12 Корейские ученые рассказали о секретах молодости и долголетия
18:58 Виктор Скаршевский рассказал о необходимости повышения размера прожиточного минимума
18:34 Associated Press: Бывший президент Перу арестован в США по обвинению в коррупции
18:18 The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров
17:54 МВФ вынужден менять прогноз о "благополучии" РФ в режиме нон-стоп, - Злой Одессит
17:38 На Донбассе террористы прячут тяжелое оружие в школах и домах, — разведка
17:21 Reuters: США обвинили Россию в использовании детей в качестве пешек в дипломатической игре
16:52 В Украине запустили электронную услугу е-пенсия
16:32 В Украине активизировались туристические мошенники
15:49 Кабмин планирует увеличить минимальные зарплаты
15:29 ВСУ получили новый радиопеленгатор "Сектор" (ФОТО)
15:12 Врачи назвали опасные симптомы, при которых стоит немедленно обратиться за медицинской помощью
14:52 Проще продать под казино или о бесконечном ремонте "Адмирала Кузнецова", - Злой Одессит
13:46 Совет: как самостоятельно избавиться от растяжек
13:26 Президент решил: "Евробляхерам" пока не грозят штрафы
13:17 Получателей субсидий и соцпомощи проверят по-новому
12:37 Стоматологи рассказали, какой напиток разрушает зубную эмаль
12:21 Назвали самый полезный фрукт
11:59 Американский Сенат принял важную резолюцию по Украине
11:57 Минфин сорвал джек-пот
11:53 Война на Донбассе: Оккупанты ведут углубленную разведку позиций ВСУ
11:43 Когда в Украину вернется аномальная жара
11:42 В Австрии сделали неожиданное заявление по Фирташу
11:41 ​В Украине резко снизились цены на популярный продукт
11:02 В РФ сломалась ракета, которую хотели запустили в космос
11:00 Цимбалюк устроил мощный троллинг скандальному фильму с Путиным Оливера Стоуна (ВИДЕО)
10:38 Родственники пассажиров МН17 – Путину: Прекратите лицемерно отпираться
10:19 ДТП в Киеве: многотонный грузовик упал с моста (ВИДЕО)
10:00 Новый президент, старые схемы...
09:48 "Так получилось": НАТО случайно рассекретили местонахождение ядерного оружия
09:43 В США принял резолюцию по Украине
09:36 Стало известно, как в Венесуэле торгуют импортными товарами
09:00 В Украине подняли выплаты по беременности и родам
08:48 Запрет на полеты в Грузию могут отменить: Путин назвал условие
08:42 Украинские летчики испытали новые турецкие системы радиосвязи (ФОТО)
08:40 Куда Путин везет Лукашенко?
08:38 Москву не тревожат вопросы достоверности и репутации: В России подытожили 5 лет лжи Кремля
08:36 План Помпео-Лаврова работает: Утренние новости Пономаря
08:35 Зеленский готов к военному положению
08:29 Андрухович предупредил об исходе референдумов команды Зеленского
16.07.2019 г.
23:00 Тина Кароль удивила поклонников откровенным нарядом (ФОТО)
22:41 Вице-премьер Италии Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группировка"
22:30 Внутри Земли найден океан, где воды больше, чем во всех водоемах мира
22:00 К 2023 году поступить в вуз можно будет только зная английский
21:30 Установлена причина массового отравления детей в лагере на Одесчине
21:23 Огромный водяной смерч пронесся у побережья Корсики(ВИДЕО)
21:10 Эмир Дубая, от которого сбежала жена, отпраздновал юбилей и собирается в суд
21:00 Витаминные капельницы опасны - ученые
Все новости »

The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров
 
Печать Отправить на почту

 

 

Северная Корея заявила об угрозе срыва ядерных переговоров с США из-за военных учений США и Южной Кореи

Северная Корея предупредила США, что столь ожидаемое возобновление ядерных переговоров с администрацией Дональда Трампа может оказаться под угрозой из-за проведения ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи в следующем месяце, — сообщает Гпй Тейлор в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Если военные учения действительно будут проводиться, то это повлияет на ядерные переговоры между США и КНДР», — заявил представитель министерства иностранных дел Северной Кореи.

The Washington Times: В КНДР предупредили США о возможном срыве ядерных переговоров

На данный момент никаких комментариев относительно сделанного заявления от администрации президента США не поступало. И пока неизвестно, проинформирован ли Дональд Трамп о заявлении Северной Кореи.

Читайте: РФ осуществляет провокации во время военных учений "Си Бриз-2019"

Напомним, ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео ответил отказом на призыв Северной Кореи относительно смягчения санкций и сообщил, что США продолжают требовать от Северной Кореи полной денуклеаризации


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 175

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламента
Выборам быть: Верховный суд изменил важное решение
Коломойский получился огненный: Гриценко своим креативом заставил соцсети рыдать
Экономист рассказал, что ожидать от нового парламентаВыборам быть: Верховный суд изменил важное решение"Коломойский получился огненный": Гриценко своим креативом заставил соцсети "рыдать"
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Телемост Украина - Грузия, Мей против Путина и российские паспорта для ОРДЛО
Итоги дня: Три проблемы "Укроборонпрома", закон о языке и футляр Зеленского
Итоги дня: Неделя до выборов, санкционный удар по России и снижение цены на газ
Не продавайте землю нашу, мать вашу! Земельный вопрос испортит будущую Раду (Часть третья)
Итоги дня: Троллинг Супрун, итальянский Сенцов и главная санкция против России
Где заправить автомобиль: Вытеснят ли легальные заправки нелегалов?
Итоги дня: Историческое решение Рады 8 созыва, отмена санкций против Януковича и Ко и люстрация ЗЕ
Итоги дня: "Разбор полетов" в Борисполе, "зеленый коридор" в Чернобыле и жесткое требование ЕС по Крыму
ПАСЕ плевала на европейские ценности, Парубий – на ПАСЕ. Признает ли Европа выборы в Раду?..
Итоги дня: Обезглавленные таможни, кадровые перемены и планы на День Независимости
Все статьи


Читайте также

Еще есть время, чтобы спасти ядерное соглашение с Ираном, - Хант
 Рост экономики Китая находится на рекордно низком уровне
Reuters: Посол Великобритании уходит в отставку из-за утечки информации в прессу
 Назревает международный скандал: Посол Великобритании назвал действия администрации Трампа "неумелыми"
Ирану лучше быть осторожным, - Трамп
 Будь осторожен с угрозами, Иран. Они могут вернуться, чтобы "укусить" тебя так, как никто ранее не был "укушен", - Трамп
США и Китай планируют возобновить переговоры по заключению торгового соглашения
 "Привел дочку на работу": Трампа раскритиковали из-за участия Иванки в саммите G20
Загрузка...

Армия

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper (США)
Гранатомет М320 (США)
Самоходная гаубица 155-мм K9 Thunder (Южная Корея)
Пулеметно-гранатометный комплекс «Блик-2»
Вся армия    >>

Персоны

Арсений
ЯЦЕНЮК
Александр
ЕФРЕМОВ
Сергей
ГУСОВСКИЙ
Владимир
БОНДАРЕНКО
Все персоны    >>

Публикации

Мандат как спасение, или почему идет в Раду депутат Пашинский

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Вадим Карасев


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 