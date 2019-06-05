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США продолжают требовать от Северной Кореи полной денуклеаризации, — Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео ответил отказом на призыв Северной Кореи относительно смягчения санкций и сообщил, что США продолжают требовать от Северной Кореи полной денуклеаризации

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео ответил отказом на призыв Северной Кореи относительно смягчения санкций и заявил, что администрация Трампа остается открытой для переговоров с Пхеньяном, несмотря на провокационные заявления, недавно высказанные представителями Северной Кореи, — сообщает Гай Тейлор в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Я надеюсь, что у нас будет еще одна возможность сесть за стол переговоров и серьезно поговорить», — сказал Помпео в эксклюзивном интервью The Washington Times. Позиция США состоит в том, что Северная Корея должна отказаться от своего ядерного оружия, если она хочет снятия санкций.

Помпео подчеркнул, что Ким согласился отказаться от своего ядерного арсенала почти год назад на саммите в Сингапуре. «Мы рады говорить о лучшем способе достижения поставленной цели. Мы рады говорить о том, какие правильные инструменты и механизмы есть, чтобы мы могли реализовать поставленные задачи».

США продолжают требовать от Северной Кореи полной денуклеаризации, — Помпео

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Напомним, в совместном заявлении, которое северокорейский лидер и Трамп подписали на саммите, говорится, что «президент США Дональд Трамп обязался предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 56

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