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Продолжение скандала в РФ: юморист Ургант пошутил над певцом Киркоровым, оскорбившем российских десантников

Главная » Последние новости » Новости мира » Продолжение скандала в РФ: юморист Ургант пошутил над певцом Киркоровым, оскорбившем российских десантников
 
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Российский актер, шоумен и телеведущий Иван Ургант высмеял видео-пародию певца Филиппа Киркорова, в котором тот предстал в образе десантника нетрадиционной сексуальной ориентации.

Сначала он заметил, что у Филиппа Киркорова уже имеется ряд песен, посвященных Воздушно-десантным войскам, напомнив зрителям про «Цвет настроения синий».

Ургант посоветовал певцу подготовиться к «мести десантников» и особо «поберечься» 2 августа.

«Десантники «ответят» 2 августа в День ВДВ,… объявят бойкот песням Киркорова. Чтобы они ни из одной машины, фонтана, гитары не звучали. Это будет достойным ответом певцу», — сострил Ургант, подытожив шуточный спич строчкой из песни Кирокрова.

Напомним, в РФ разгорелся нешуточный скандал после того какв Instagram Киркорова появилось юмористическое видео, в котором он предстал в образе десантника в тельняшке и голубом берете, с откровенным намеком на нетрадиционную сексуальную ориентацию. Киркоров не выбирал выражений в адрес российских военных.

«Юмор» не оценили в Госдуме. Глава комитета Госдумы экс-командующий ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова призвал певца извиниться и убрать «свой пасквиль» из соцсетей «для своего же блага».

В нем, как сказал экс-командующий ВДВ, «господин Киркоров» якобы «оскорбил» два главных символа десантников. Это тельняшка и берет.«Не буди лихо, пока оно тихо», — сказал Шаманов.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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