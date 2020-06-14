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В РФ разгорелся скандал: певец Киркоров поиздевался над российскими десантниками

Главная » Последние новости » Новости мира » В РФ разгорелся скандал: певец Киркоров поиздевался над российскими десантниками
 
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Со стороны главы комитета Госдумы РФ по обороне, экс-командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова посыпались угрозы в адрес российского певца Филиппа Киркорова.

Фото: Instagram

Недовольство вызвал видеоролик о российских десантниках, опубликованный в соцсетях. Он призвал певца извиниться и убрать «свой пасквиль» из соцсетей «для своего же блага». Шаманов напомнил известное выражение: «Десантника может обидеть каждый, но не каждый успевает извиниться».

«Не буди лихо, пока оно тихо», — угрожает Шаманов Филиппу Киркорову, пишут РосСМИ

По его словам, «этот отвратительный сюжет» посмотрели многие десантники. В нем, как сказал экс-командующий ВДВ, «господин Киркоров» якобы оскорбил два главных символа десантников. Это тельняшка и берет. Киркоров в сюжете не стесняется в выражениях в адрес российских военных.

До этого в Instagram Киркорова появилось видео, в котором он предстал в образе десантника.

Позже стало известно, что певец Филипп Киркоров не собирается извиняться за видеоролик о десантниках, о чем рассказала пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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