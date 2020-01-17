В США проходит испытание авианосец USS Gerald R. Ford

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В США новейший авианосец USS Gerald R. Ford проходит испытание на совместимость с самолетами и истребителями.

Новейший американский авианосец USS Gerald R. Ford (CVN-78) ВМС США проходит испытание на совместимость с самолетами и истребителями. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Первым прошел испытание самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D, который успешно приземлился на борту авианосца.

Планируется провести испытания электромагнитной катапульты EMALS и аэрофинишера AAG при запуске и посадке американского палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 E/F «Супер Хорнет», учебно-тренировочного самолёта палубного базирования T-45, палубного самолёта радиоэлектронной борьбы E/A-18G и военно-транспортного самолета С-2A.

Электромагнитная катапульта EMALS будет использоваться при запуске самолетов и истребителей с авианосца USS Gerald R. Ford.

Предназначение и функции EMALS остаются такими же, как и у традиционных паровых катапульт, однако электромагнитная катапульта использует накопленную кинетическую энергию. Эта технология обеспечивает высокую степень компьютерного контроля, мониторинга и автоматизации. Система также обеспечит возможность запуска всех видов самолетов и истребителей — от легких беспилотных до тяжелых ударных истребителей.

Аэрофинишер AAG с программным управлением представляет собой модульную интегрированную систему, состоящую из поглотителей энергии, оборудования для кондиционирования воздуха и цифровых элементов управления.

AAG предназначен для обеспечения более высокой надежности, повышения запаса прочности и снижения ударной нагрузки на самолеты.