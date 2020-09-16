Это официально произошло: ОАЭ, Бахрейн и Израиль подписали соглашение об установлении дипломатических отношений

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Эмираты и Бахрейн становятся третьей и четвёртой арабскими странами, признавшими Израиль, после Египта (1978) и Иордании (1994).

Суть пописанного соглашения пояснил на своей странице в социальной сети эксперт Илия Куса: , информирует enovosty.com/news.

«Правда, обстоятельства всё равно другие — у этих государств не было территориального конфликта с Израилем, да и против него они не воевали. Это и объясняет длившееся уже несколько десятилетий неформальное сотрудничество между ними и Израилем.

На церемонии в Вашингтоне присутствовал лично президент Дональд Трамп, который все лавры забрал себе как главному посреднику и автору сценария.

Если кратко пересказать суть его комментариев: договорённости приближают регион к миру и процветанию, а ближневосточная политика Трампа — лучшая из когда-либо существовавших.

Кроме того, он выразил надежду, что в скором времени нормализуют свои отношения с Израилем ещё «около пяти государств». Президент США их не называл, но разные комментаторы отмечают, что тут речь может идти о Судане, Омане, Саудовской Аравии, Марокко, Катаре, Кувейте, Пакистане.

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С эмиратской стороны соглашение подписывал министр иностранных дел Абдалла бин Зайд Ан-Нахайян, родной брат правителя Абу-Даби.

В ОАЭ в очередной раз подчеркнули, что подписывают договор, думая о палестинцах. Дескать, соглашение позволяет заморозить планы Израиля по аннексии палестинских земель «как минимум» до 2024 года, — написал эксперт.

Кроме того, Куса считает, что это событие корректирует баланс сил в регионе в пользу США и Израиля в краткосрочной перспективе, усиливая их анти-иранский (и возможно анти-турецкий) альянс:

«Правда, в это же время, эти соглашения сжигают ещё больше мостов касательно израильско-палестинского урегулирования, загоняя палестинцев в угол. Но это уже мало кого волнует, да и история долгоиграющая.

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Единственным позитивным для палестинцев следствием подписания этих договорённостей стала активизация их попыток объединиться в единый фронт сопротивления. Будут ли они удачные — покажет время. Все предыдущие попытки героически проваливались», — пояснил ситуацию эксперт.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о ракетных обстрелах Израиля, которые произошли во время обсуждения мирных договоренностей в Вашингтоне.