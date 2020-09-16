По Израилю во время подписания мира запустили ракеты. Все подробности (ВИДЕО)

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Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю в тот период, когда в Вашингтоне подписывали мирные соглашения Израиль, ОАЭ и Бахрейн.

По Израилю из сектора Газа выпустили две ракеты. Одну из них перехватили, вторая упала в центре города Ашдод. Информацией об этом поделились в пресс-службе армии обороны Израиля в Twitter. Кроме того, местный телеканал Kan сообщил о том, что в результате обстрела один мужчина получил травмы средней степени тяжести, ещё один молодой человек был легко ранен рядом с торговым центром в Ашдоде. Всего ранения по предварительным данным получили около десяти людей, погибших нет. Также, этот канал поделился видео взрыва:, информирует enovosty.com/news.

הירי לדרום | תיעוד: רגע נפילת הרקטה באשדוד ממצלמות האבטחה@Itsik_zuarets

(צילום: עיריית אשדוד — מוקד 106 — מוקד רואה) pic.twitter.com/f9KDR1nzIe — כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2020

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В The Times of Israel сообщили о том, что в период обстрела сирены оповещали об опасности в двух городах — Ашкелоне и Ашдоде. Десятки тысяч людей укрылись в бомбоубежища.

Отметим, что в период обстрела в американской столице проходила торжественная церемония подписания соглашений между Израилем и двумя арабскими странами, на котором присутствовал глава Белого дома Дональд Трамп. Эти договоренности имеют большую важность, так как направлены на установление мира на Ближнем Востоке. Они не охватывают конфликт Израиля и палестинцев, но их участниками являются Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые поддерживают палестинскую сторону.