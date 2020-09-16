По Израилю во время подписания мира запустили ракеты. Все подробности (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

16.09.2020 г.
09:37Новые территориальные претензии: Глава "Роскосмоса" считает Венеру "русской планетой"
08:59Закончит с Беларусью, и возьмётся за Украину: Путин хочет заполучить Киев, и правобережье до Збруча, - Илларионов
08:18Тихановская рассказала, что будет с Лукашенко, если он уйдет "по-человечески"
08:15По Израилю во время подписания мира запустили ракеты. Все подробности (ВИДЕО)
15.09.2020 г.
21:26Пока первый “Ясень-М” завершает испытания, США вводят в строй все больше АПЛ “Вирджиния”, - Злой Одессит
20:49Сюжет фильма «Армагеддон» становится реальностью: к Земле летит опасный астероид
20:19В Чехии горят склады с боеприпасами: людей эвакуировали
Все новости мира

Аналитика

11.09.2020

Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство

Власть начала наступление на свободу интернета: Слуги народа хотят взять под контроль киберпространство
Под лозунгами повышения кибербезопасности власть начала наступление на свободу интернета. Народные депутаты хотят разрешить правоохранительным службам ...
07.09.2020

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации

Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Зачем Кремль пошел на покушение на Навального, почему план провалился и Алексей остался жив, почему множество политических убийств и террористических ...
04.09.2020

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?

Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Нынешний политический сезон в Украине будет непростым для украинской власти, так как работать придется не только в сложных социально-экономических условиях ...

Последние новости

16.09.2020 г.
11:11 Арахамия рассказал, будет ли предоставлен особый статус Донбассу и выборы на оккупированных территориях (ВИДЕО)
11:01 "Грозит большой бедой": В ВОЗ сделали важное заявление об обучении во время пандемии
10:51 Кадровый резерв страны: в Сети появились смешные фотожабы про "отдел кадров" Зеленского
10:02 За кого киевляне готовы проголосовать на выборах мэра столицы - рейтинг
09:59 В Украине значительно ужесточили наказание для уклонистов
09:38 В каких случаях могут оштрафовать за тонированный автомобиль - правила и суммы штрафа
09:37 Новые территориальные претензии: Глава "Роскосмоса" считает Венеру "русской планетой"
09:20 Стало известно, сколько в этом году Украина заработает на транзите газа из РФ
08:59 Закончит с Беларусью, и возьмётся за Украину: Путин хочет заполучить Киев, и правобережье до Збруча, - Илларионов
08:35 Трамп удивил информацией о сроках готовности вакцины от COVID-19
08:18 Тихановская рассказала, что будет с Лукашенко, если он уйдет "по-человечески"
08:15 По Израилю во время подписания мира запустили ракеты. Все подробности (ВИДЕО)
08:00 Названа сумма, которую потратили из Фонда борьбы с COVID-19
07:30 Украинские реки могут пересохнуть: наблюдается тревожная тенденция
07:15 Ученые предостерегли, что COVID-19 может стать сезонным вирусом и возобновиться зимой
07:00 ТОП-3 самых надежных б/у кроссовера, которые можно купить в ЕС
15.09.2020 г.
23:07 Не пропустите! Только один раз в тысячелетии и впервые в “Украине” - презентация книги Дмитрия Чекалкина "Человеческий фактор"
23:03 Как пандемия изменила высокую моду: защитная маска стала важнейшим аксессуаром (ФОТО)
22:59 В США за сутки зафиксировали почти сотню землетрясений
22:55 В Швеции построят экологичный грузовой корабль с парусами из металла и композита
22:31 Оксана Марченко: Доля в "1+1" позволяет мне раздражать людей, которые там работают
22:17 Расходы на Зеленского увеличены почти на 40 процентов, - Ярослав Железняк (ВИДЕО)
21:38 "Глобальная неудача": борьба за спасение природы терпит поражение
21:26 Пока первый “Ясень-М” завершает испытания, США вводят в строй все больше АПЛ “Вирджиния”, - Злой Одессит
20:49 Сюжет фильма «Армагеддон» становится реальностью: к Земле летит опасный астероид
20:19 В Чехии горят склады с боеприпасами: людей эвакуировали
19:56 Сотни тысяч птиц найдены мертвыми: в США начался загадочный мор птиц (ФОТО)
19:43 Народ Беларуси сам разберётся с Лукашенко, - Александр Качура (ВИДЕО)
19:38 Ученые нашли ранее неизвестные древние петроглифы (ФОТО)
18:59 На Николаевщине задержали троих нелегалов-гвинейцев, которые вплавь добрались до Очакова
18:39 Олег Голубенко: "В евроинтеграции заинтересована больше Украина, чем ЕС"
18:23 Навальный опубликовал первый пост из больницы
17:58 Возле Киева прорвало газопровод в Европу (ВИДЕО)
17:40 Под Радой предприниматели громили кассовые аппараты (ВИДЕО)
17:16 На оккупированном Донбассе создают базу биометрических данных наемников РФ, - разведка
17:00 В Украине планируют изменить правила регистрации автотранспорта
16:44 Критическое состояние самой длинной крымской реки Салгир, - Злой Одессит
16:29 "Не прошло и ста лет": в США женщина получила загадочную открытку
16:22 Экономика уничтожена, все украдено и распилено, с МВФ будем рассчитываться живым товаром, - Илья Кива (ВИДЕО)
16:02 "Агрессивные пчелы": на Волыни пчелы разоряют чужие ульи
16:00 С 2021 года ВНО по украинской литературе перестанет быть обязательным тестом
15:52 Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку уже этой осенью, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
15:40 Знаменитый электрокар Tesla Model 3 ожидает серьезный рестайлинг: что изменится
15:20 Южная Корея займется разработкой дронов, которые могли бы заменить солдат в бою
15:00 Китай испытал новую боевую систему, которая объединит бронетехнику и рой дронов
13:40 Ученые обнаружили белок, который нейтрализует COVID-19
13:20 Количество штрафов выросло вдвое: ТОП-5 нарушителей на украинских дорогах
13:01 В ОПЕК рассказали о будущем нефти
13:00 Внуку королевы Елизаветы II - 36: в какие скандалы попадал принц Гарри до женитьбы
12:43 НБУ остановил все неидентифицированные электронные деньги в Украине
12:40 В небе над Одессой заметили неопознанный летающий объект (ВИДЕО)
12:29 Использовали фотошоп: Ученые заподозрили обман в российской вакцине от коронавируса
12:00 Турция собирается установить на свои БПЛА мини-бомбы
11:59 Рынок недвижимости: Украинцы раскупают пригородные квартиры в рассрочку
11:38 "Рынок - дымовая завеса": Китайский вирусолог опубликовала доказательства происхождения коронавируса
11:35 Портников рассказал о смертельном страхе Путина
11:35 Кредит в 1,5 миллиарда долларов и совместные военные учения - о чем еще договорились Лукашенко и Путин
11:15 Маша Фокина, угодившая в громкий скандал, попыталась отбиться от хейтеров
11:09 В "ДНР" выдвинули Украине ультиматум
10:43 В США смирились: спасти Беларусь от Путина невозможно, - мнение
Все новости »

По Израилю во время подписания мира запустили ракеты. Все подробности (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » По Израилю во время подписания мира запустили ракеты. Все подробности (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Сектор Газа нанес ракетный удар по Израилю в тот период, когда в Вашингтоне подписывали мирные соглашения Израиль, ОАЭ и Бахрейн.

По Израилю из сектора Газа выпустили две ракеты. Одну из них перехватили, вторая упала в центре города Ашдод. Информацией об этом поделились в пресс-службе армии обороны Израиля в Twitter. Кроме того, местный телеканал Kan сообщил о том, что в результате обстрела один мужчина получил травмы средней степени тяжести, ещё один молодой человек был легко ранен рядом с торговым центром в Ашдоде. Всего ранения по предварительным данным получили около десяти людей, погибших нет. Также, этот канал поделился видео взрыва:, информирует enovosty.com/news.

Читайте: Бахрейн стал четвертым арабским государством, признавшим Израиль

В The Times of Israel сообщили о том, что в период обстрела сирены оповещали об опасности в двух городах — Ашкелоне и Ашдоде. Десятки тысяч людей укрылись в бомбоубежища.

Отметим, что в период обстрела в американской столице проходила торжественная церемония подписания соглашений между Израилем и двумя арабскими странами, на котором присутствовал глава Белого дома Дональд Трамп. Эти договоренности имеют большую важность, так как направлены на установление мира на Ближнем Востоке. Они не охватывают конфликт Израиля и палестинцев, но их участниками являются Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, которые поддерживают палестинскую сторону.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 207

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Артур Палатный: у УДАРа Виталия Кличко большие планы на очередные или внеочередные общенациональные выборы
Игорь Эйдман: Чем закончится война кремлевской империи киллеров против западной цивилизации
Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Противостояние Трампа и Байдена: Конвульсии американской идентичности
Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора
ВВП-варранты: преступление пока без наказания
Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне
Все статьи







Читайте также

Бахрейн стал четвертым арабским государством, признавшим Израиль
 ХАМАС и Израиль договорились о прекращения огня в районе сектора Газа
Объединенные Арабские Эмираты отменили бойкот Израиля
 Трамп: «Я задержал дыхание и признал Иерусалим столицей Израиля»
Хамас о соглашении между Израилем и ОАЭ: "Это удар в спину"
 Израиль нанес удар по сирийской армии Башара Асада
Уникальная операция Армии обороны Изралия: военные спасли птенца с помощью беспилотника (ВИДЕО)

Армия

Миномет 2С12 «Сани» 120-мм
Гранатомет AT4 (США-Швеция)
Самолет истребитель-бомбардировщик Panavia Tornado IDS (Германия)
Боевая машина «Тритон»
Вся армия    >>

Персоны

Тимченко
Геннадий
Мкртчан
Олег
Березовец
Тарас
Назаренко
Виктор
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Причины аварий на железной дороге – старые вагоны

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области

Старые вагоны – поезда под откос


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Новый схематоз "слуг народа": кот Мурчик будет на учете (ВИДЕО) (12983)

От 10 до 50 евро: какие автомобили можно приобрести в Германии по смешным ценам (9545)

Пропагандистку Путина высмеяли в сети за наряд из скатерти и шторы (ФОТО) (9131)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


карантин


help




bigmir)net TOP 100

 