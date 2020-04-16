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В Испании растет число умерших от COVID-19

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В Испании за последние сутки от COVID-19 умер 551 человек

В Испании сообщили о новом росте числа умерших от коронавируса. За последние сутки число умерших составило 551 человек. А общее количество умерших от COVID-19 достигло 19 130 человек. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Число инфицированных за сутки увеличилось на 5183 человека и достигло 182 816 человек. «Увеличение тестирования привело к увеличению количества подтвержденных случаев заболевания», — сказал официальный представитель МОЗ

Ранее сообщалось, что в Германии растет число заболевших COVID-19. Согласно данным Института Роберта Коха, в Германии число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом возросло на 2 486 до 127 584.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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