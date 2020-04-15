В Германии растет число заболевших COVID-19

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В Германии число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 2 486 человек

Согласно данным Института Роберта Коха, в Германии число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом возросло на 2 486 до 127 584. Это означает, что число новых заболеваний значительно возросло после четырех дней снижения. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

За сутки число умерших составило 285 человек, а общее число умерших от COVID достигло до 3254 человека.

Также сообщается, что правительство Германии планирует продлить карантинные ограничения до 3 мая. Рассматривать вопрос о снятии ограничений для некоторых категорий предприятий будут сегодня, 15 апреля.

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Планируется разрешить открытие школ, фабрик и магазинов. В то же время, обязательным остается ношение защитных медицинских масок в общественных местах