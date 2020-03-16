В Италии за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 19%

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В Италии за сутки число жертв коронавируса увеличилось на 19,3% и составило 2158 человек

В Италии число умерших от коронавируса возросло за последние сутки на 349 человек. Общее число умерших от коронавируса составило 2158 человек. Об этом сообщает Криспиан Балтер в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Общее число официально подтвержденных случаев заболевания возросло до 27 980 человек. По словам руководителя Агентства гражданской защиты Италии, на данный момент еще ожидается информация с южных регионов страны.

Сообщается, что число выздоровевших составляет 2749 человек, а в реанимации находятся 1851 человек.

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Ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам ЕС закрыть внешние границы для иностранцев на 30 дней из-за коронавируса