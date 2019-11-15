Associated Press: Калифорнии грозит непростой путь выхода из проблемной ситуации
Калифорнии грозит непростой путь выхода из проблемной ситуации. Известный журналист Джонатан Дж. Купер сообщает, что это история изменения климата, жилищного кризиса и стареющей энергосистемы.
Власти Калифорнии столкнулись с неожиданной проблемой, решение которой очень непростое. Необходимо либо отключить многих жителей от электричества либо продолжать подвергать их жизни опасности из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом сообщает Джонатан Дж. Купер в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.
Компания Pacific Gas&Electric, которая обеспечивает многие населенные пункты электричеством, столкнулась с проблемой. У компании накопилось долгов на 30 млрд долл и еще примерно столько же необходимо на обновление устаревших линий электропередач и другой инфраструктуры.
По мнению экспертов, произошел системный сбой в контроле за управлением компанией как со стороны руководства предприятия, так и со стороны надзорных органов и политиков, которые все это допустили. Это история изменения климата, жилищного кризиса и стареющей энергосистемы.
Проблема и ее возможные пути решения вышли на первый план повестки дня политической власти Калифорнии. Но большинство экспертов сходятся во мнении: даже при самых лучших сценариях пожары и повсеместное отключение электроэнергии будут стоять на повестке дня долгие годы, а калифорнийцы будут платить более высокие цены за менее надежное поступление электроэнергии.
Проблема от увеличения количества населенных пунктов, расположенных рядом с линиями электропередач и засушливыми лесами, не была актуальна до тех пор, пока электрические системы не начали давать сбой и приводить к авариям. Это вызвало серию пожаров, которые массово охватили Северную Калифорнию два года назад, оставляя сожженными сотни домов и убивая людей. Год назад из-за неисправности в линиях электропередач начался пожар, который уничтожил целый город и убил 85 человек.
Кроме того, происходит изменение климата. Несмотря на то, что ученые не могут винить исключительно изменение климата ни в одном пожаре, они говорят, что это способствует увеличению сухости деревьев, более жарким температурам и более сильным ветрам, которые влияют на распространение пламени. Самые смертоносные пожары в Калифорнии начались именно из-за неисправности линий электропередач.