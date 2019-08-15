Reuters: Российская радиация добралась до Норвегии

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В Норвегии Департамент ядерной безопасности обнаружил частицы радиоактивного йода на своей воздушной фильтростанции

В Норвегии Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды (DSA) обнаружил частицы радиоактивного йода на своей воздушной фильтростанции в Сванховде, — сообщает Лефтериса Карагианнопа в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Образцы были собраны 9 августа, а взрыв на военном полигоне в Архангельской области на севере России произошел 8 августа. DSA продолжает собирать материалы и анализировать. В DSA также сообщили, что пока невозможно точно определить, связаны ли обнаруженные частицы йода со взрывом на военном полигоне под Архангельском.

После взрыва уровень радиации в российском городе Северодвинске увеличился в 16 раз, а медики, которые лечили жертв аварии, были отправлены в Москву для прохождения медицинского обследования.

Напомним, ранее сообщалось, что смертельный взрыв на испытательном полигоне на прошлой неделе, по-видимому, был вызван неудачным испытанием крылатой ракеты с ядерной установкой. Кроме того, сообщалось, что несмотря на гриф «совершенно секретно», становятся известными новые подробности ЧП, а жителям села Ненокса Архангельской области порекомендовали с 14 августа покинуть свои дома «в связи с плановыми работами на военном объекте»