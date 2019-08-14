СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня”

Главная » Последние новости » Новости мира » СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня” СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня”

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Смертельный взрыв на испытательном полигоне на прошлой неделе, по-видимому, был вызван неудачным испытанием крылатой ракеты с ядерной установкой, о которой говорил президент России Владимир Путин в прошлом году

Американские эксперты и представители разведки подозревают, что взрыв произошел во время неудавшегося испытания ядерной крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» (чье обозначение НАТО — SSC-X-9 Skyfall) — оружия, которое президент России Владимир Путин ранее назвал «непобедимым»., информирует enovosty.com/news.

Смертельный взрыв на испытательном полигоне на прошлой неделе, по-видимому, был вызван неудачным испытанием крылатой ракеты с ядерной установкой, хотя Россия официально не подтвердила, над чем именно работали инженеры во время взрыва.

Государственное Агентство “Росатом” заявило, что погибшие проводили испытания ядерного двигателя в момент взрыва.

«Ракетные испытания проводились на морской платформе», — говорится в заявлении Росатома. «После того, как испытания были завершены, ракетное топливо воспламенилось, после чего произошла детонация. Взрывом нескольких сотрудников выбросило в море».

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Росатом не уточнил, что именно пошло не так во время тестирования, сказав только, что «имело место стечение факторов, что довольно часто происходит при тестировании новых технологий».

Министерство обороны России через российские государственные СМИ ранее сообщало о только двух погибших.

Ученые и инженеры «трагически погибли во время испытаний нового специального устройства», — заявил глава Росатома Алексей Лихачев на похоронах в понедельник.

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Инженеров похоронили в Сарове, городе, известном своими ядерными исследованиями, сообщил Bloomberg, заявив, что эксперты подозревают, что взорвался компактный ядерный реактор. Еще три человека получили ранения в результате взрыва на российском полигоне Нёнокса.

«Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца», — сказал Лихачев на похоронах в понедельник. Мы выполним задание родины, ее безопасность будет надежно обеспечена».

Представители американской разведки, как сообщает The New York Times, считают, что взрыв на прошлой неделе связана с прототипом крылатой ракеты «Буревестник» 9М730, разновидностью ракеты, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall. Несколько экспертов пришли к такому же выводу.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин назвал новую ракету «непобедимой», утверждая, что оружие обладает «неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией и способностью обходить перехват». Но до сих пор Россия изо всех сил пыталась заставить свою супер-ракету хотя бы взлететь.

«Разве эта глупая ракета стоила жизней этих молодых людей?», — риторически спросил Джеффри Льюис, директор Программы нераспространения в Восточной Азии в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее.

В статье эксперт пришел к выводу, что оружие, испытанное на прошлой неделе, скорее всего, было “Буревестником”, и сказал, что эскалация гонки вооружений между США и Россией может привести к большему количеству ядерных аварий.