СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня”

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Потрясающие фото нью-йоркского метро 80-х годов

Все фото »

Новости мира

14.08.2019 г.
18:36В Париже чайки атакуют дроны и срывают спецоперации
17:53Reuters: В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара
16:25Мы просто расходный материал: Врач рассказала об оказании помощи облученным радиацией под Архангельском
15:00В США идет милитаризация школ и детских садов из-за участившихся случаев массовых расстрелов
14:45США отсрочили введение 10-процентной пошлины на некоторые китайские товары
14:00США могут развернуть ракеты средней дальности в Азии
13:27Россия утаивает от МАГАТЭ подробности о ядерном взрыве в Архангельской области
Все новости мира

Аналитика

14.08.2019

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Вопреки разного рода политическим прогнозам, визит Зеленского в Турцию мог иметь исключительно экономический смысл. И действительно, определенные перспективы ...
09.08.2019

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом

Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Убежать от городской суеты - желание многих столичных жителей. Особенно в надоедливую летнюю жару, когда загазованность воздуха сказывается на взрослых ...
07.08.2019

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности

Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Если кратко отвечать на поставленный в заголовке вопрос, то ничего хорошего не будет. С прекращением договора об РМСД разрушен один краеугольный камень ...

Последние новости

14.08.2019 г.
18:52 Российское оккупационное командование за вознаграждение отдает подчиненным паспорта для побега, - ГУР
18:36 В Париже чайки атакуют дроны и срывают спецоперации
18:19 СБУ разоблачила контрабандную переправку лесоматериалов за границу
18:10 Снижение цены газа для Луганской ТЭС сохранит стабильное энергоснабжение Луганской области, - директор энергопрограмм Центра Разумкова
17:53 Reuters: В Греции на острове Эвия введено чрезвычайное положение из-за сильного пожара
17:40 Если открыть рынок земли, то рост ВВП значительно ускорится, - Александр Охрименко
17:30 Решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС принимается в порядке чрезвычайной ситуации, – Гройсман
17:19 В Чернобыльской зоне назревает новая катастрофа: старый саркофаг находится в аварийном состоянии
16:51 ГК "Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу
16:45 Дубинский раскрыл преступную схему с участием НБУ: «пророссийский смотрящий во главе»
16:25 Мы просто расходный материал: Врач рассказала об оказании помощи облученным радиацией под Архангельском
16:09 Епифаний объяснил, в чем суть праздника Маковея
15:46 Супрун сообщила, что невакцинированные дети не смогут посещать школы и детсады
15:27 В НБУ сообщили, что фиксация обменного курса гривны провоцирует спекулянтов
15:08 Украино-турецким ударным БПЛА быть, - Злой Одессит
15:00 В США идет милитаризация школ и детских садов из-за участившихся случаев массовых расстрелов
14:56 Суд установил отсутствие оснований задерживать фигурантов по делу Роттредам +
14:45 США отсрочили введение 10-процентной пошлины на некоторые китайские товары
14:30 Крупнейший автобусный перевозчик Европы заходит в Украину
14:19 Озвучено время и место сбора участников Марша защитников Украины
14:00 США могут развернуть ракеты средней дальности в Азии
13:55 Россия перекинула в оккупированный Крым эскадрилью разведывательных беспилотников
13:34 Назвали секрет крепкого иммунитета
13:29 В Украине посчитали количество "элитных" автомобилей
13:27 Россия утаивает от МАГАТЭ подробности о ядерном взрыве в Архангельской области
13:24 Инструкторы ВСУ прошли подготовку по стандартам НАТО (ВИДЕО)
13:15 Украинская автокефальная церковь официально влилась в состав ПЦУ
13:11 ТОП-5 важных советов гипертоникам
12:50 Экологи рассказали, как ядерная катастрофа под Архангельском отразится на Украине
12:45 Samsung будет выпускать смартфоны с графеновыми аккумуляторами
12:38 В Киеве на год перекроют десяток улиц: какие и почему
12:27 Стало известно, какие люди особенно склонны к онкологии
12:21 СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня”
11:33 Новые правила выплаты субсидий: какие изменения ждут
11:20 Come back to USSR: российским ученым ограничили контакты с иностранцами
11:08 В США отменили два концерта с участием Пласидо Доминго: певца обвинили в домогательствах
11:04 Facebook нанимал людей для прослушивания аудиосообщений пользователей - Bloomberg
11:03 Назвали страну, какая больше всего помогает украинской армии
10:36 Кризис «авторитета»: Путин пропустил удар
10:19 Китай стягивает войска к границам, - Трамп
10:10 Множество танков и "Градов": террористы стягивают тяжелое вооружение на опасное расстояние
09:29 Меркель подтвердила, что уходит из политики
09:27 Ученые обнаружили живую акулу возрастом более 500 лет (ФОТО)
09:16 «Ядерная батарейка»: что известно о специзделии, взорвавшемся в Северодвинске
09:15 Массовый забег по заснеженным равнинам устроили кенгуру в Австралии (ВИДЕО)
09:06 Администрация Трампа вводит новые правила получения грин-карт: детали
09:00 Доллар достиг новой отметки
09:00 Американский золотодобывающий объект в Закарпатье захватывают рейдеры из окружения Януковича - журналист
08:36 Ядерный взрыв в РФ: Жителей села Ненокса просят покинуть свои дома
08:10 Трамп заявил, что США могут выйти из ВТО в случае необходимости
13.08.2019 г.
21:47 Нашли лекарство от прежде неизлечимой болезни
21:34 Диетолог рассказала, как правильно совмещать питание и занятия спортом
20:58 В Испании удар молнии сжег трейлерный парк
20:33 The New York Times: Фейковые новости о взрыве под Архангельском вызывают гнев россиян
20:07 В Чернобыльской зоне полиция за сутки задержала 17 "сталкеров"
19:42 The Washington Times: Правление Путина омрачено обвальным снижением рейтинга и массовыми протестами
19:18 Богдан Бондаренко рассказал о важности госфинансирования партий, которые не прошли в Раду
19:03 Несколько сотен человек под Офисом Президента требуют отставки Супрун
18:55 Стало известно, когда наступит конец света
18:50 Associated Press: Китай сделал "предупредительный выстрел"
Все новости »

СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня”

Главная » Последние новости » Новости мира » СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня”
 
Печать Отправить на почту

 

 

Смертельный взрыв на испытательном полигоне на прошлой неделе, по-видимому, был вызван неудачным испытанием крылатой ракеты с ядерной установкой, о которой говорил президент России Владимир Путин в прошлом году

Американские эксперты и представители разведки подозревают, что взрыв произошел во время неудавшегося испытания ядерной крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» (чье обозначение НАТО — SSC-X-9 Skyfall) — оружия, которое президент России Владимир Путин ранее назвал «непобедимым»., информирует enovosty.com/news.

Смертельный взрыв на испытательном полигоне на прошлой неделе, по-видимому, был вызван неудачным испытанием крылатой ракеты с ядерной установкой, хотя Россия официально не подтвердила, над чем именно работали инженеры во время взрыва.

Государственное Агентство “Росатом” заявило, что погибшие проводили испытания ядерного двигателя в момент взрыва.

«Ракетные испытания проводились на морской платформе», — говорится в заявлении Росатома. «После того, как испытания были завершены, ракетное топливо воспламенилось, после чего произошла детонация. Взрывом нескольких сотрудников выбросило в море».

Читайте: Чернобыль-2 в России: Кремль скрывает правду о взрыве в Архангельской области

Росатом не уточнил, что именно пошло не так во время тестирования, сказав только, что «имело место стечение факторов, что довольно часто происходит при тестировании новых технологий».

Министерство обороны России через российские государственные СМИ ранее сообщало о только двух погибших.

Ученые и инженеры «трагически погибли во время испытаний нового специального устройства», — заявил глава Росатома Алексей Лихачев на похоронах в понедельник.

Читайте: Все блеф!: Новая российская ракета упала в море во время испытаний

Инженеров похоронили в Сарове, городе, известном своими ядерными исследованиями, сообщил Bloomberg, заявив, что эксперты подозревают, что взорвался компактный ядерный реактор. Еще три человека получили ранения в результате взрыва на российском полигоне Нёнокса.

«Лучшей памятью для них станет наша дальнейшая работа над новыми образцами вооружений, которая обязательно будет доведена до конца», — сказал Лихачев на похоронах в понедельник. Мы выполним задание родины, ее безопасность будет надежно обеспечена».

Представители американской разведки, как сообщает The New York Times, считают, что взрыв на прошлой неделе связана с прототипом крылатой ракеты «Буревестник» 9М730, разновидностью ракеты, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall. Несколько экспертов пришли к такому же выводу.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин назвал новую ракету «непобедимой», утверждая, что оружие обладает «неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией и способностью обходить перехват». Но до сих пор Россия изо всех сил пыталась заставить свою супер-ракету хотя бы взлететь.

«Разве эта глупая ракета стоила жизней этих молодых людей?», — риторически спросил Джеффри Льюис, директор Программы нераспространения в Восточной Азии в Институте международных исследований Миддлбери в Монтерее.

В статье эксперт пришел к выводу, что оружие, испытанное на прошлой неделе, скорее всего, было “Буревестником”, и сказал, что эскалация гонки вооружений между США и Россией может привести к большему количеству ядерных аварий.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1775

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Все статьи


Читайте также

Россия утаивает от МАГАТЭ подробности о ядерном взрыве в Архангельской области
 В России признали факт взрыва малогабаритного ядерного реактора (ВИДЕО)
Чернобыль-2 в России: Кремль скрывает правду о взрыве в Архангельской области
 "Росатом" строит в Турции АЭС с нарушением норм и технологических процессов, - Злой Одессит
Россия не может позволить себе производство ядерных крылатых ракет, которыми так хвастался Путин
 Все блеф!: Новая российская ракета упала в море во время испытаний
"Это фейк": Насалык опроверг информацию о предложении сотрудничества "Росатому"
 Россия назвала источник выброса рутения-106
Загрузка...

Армия

Самолет бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer (США)
Вертолет Sikorsky Aircraft SH-60 «Sea Hawk» (США)
Самоходная гаубица 155-мм AS-90 (Великобритания)
Бронетранспортер TPz 1 Fuchs (Германия)
Вся армия    >>

Персоны

Юлия
ТИМОШЕНКО
Алексей
НАВАЛЬНЫЙ
Ирина
АКИМОВА
Иванна
КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

«Ядерная батарейка»: что известно о специзделии, взорвавшемся в Северодвинске (3087)

The New York Times: Фейковые новости о взрыве под Архангельском вызывают гнев россиян (2956)

Кризис «авторитета»: Путин пропустил удар (1917)

СМИ: Взрыв под Архангельском произошел из-за провального испытания путинской ракеты “Судного Дня” (1764)

В Чернобыльской зоне назревает новая катастрофа: старый саркофаг находится в аварийном состоянии (1758)

В Испании удар молнии сжег трейлерный парк (1538)

В Киеве на год перекроют десяток улиц: какие и почему (1388)

The Washington Times: Правление Путина омрачено обвальным снижением рейтинга и массовыми протестами (1363)

Массовый забег по заснеженным равнинам устроили кенгуру в Австралии (ВИДЕО) (1343)

Ядерный взрыв в РФ: Жителей села Ненокса просят покинуть свои дома (1270)


Публикации

Падение из Роттердама в Венесуэлу

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 