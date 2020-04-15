ЕС планирует постепенно снимать ограничения на пересечение Шенгенской зоны

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В заявлении Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля говорится, что ЕС планирует постепенно снимать ограничения на пересечение Шенгенской зоны

В предложении президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен говорится, что ЕС планирует постепенно снимать карантинные ограничения по пересечению границ Шенгенской зоны, информирует enovosty.com/news.

Руководители ЕС отметили, что закрытие границ уже не является основной мерой для сдерживания распространения пандемии COVID-19, а работа в изоляции оказывает негативное влияние на производственные цепочки и транспортные системы, необходимые для свободного передвижения людей, поставки товаров и предоставления услуг

В то же время, в документе пока отсутствует информация о дате начала ослабления карантинных ограничений по пересечению границ Шенгенской зоны. Однако сообщается, что открытие границ является долгосрочным вопросом

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Ранее сообщалось, что ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих. Европейская комиссия призывает страны ЕС дать возможность сотням тысяч работников-мигрантов, которые сажают или собирают урожай, и другим работникам пересекать границы, несмотря на меры по сдерживанию коронавируса