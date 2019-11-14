The New York Times: Китай давит на Вашингтон относительно отмены тарифов

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Китай давит на Вашингтон относительно отмены тарифов в рамках предварительной торговой сделки.

Китай пытается заставить Вашингтон отменить тарифы в рамках предварительной торговой сделки. Об этом сообщает The New York Times , информирует enovosty.com/news.

«Снижение тарифов является «важным условием» заключения соглашения, которое является частью переговоров о прекращении торговой войны», — заявил официальный представитель Министерства торговли Гао Фэн.

«Торговая война началась с введения тарифов, и она должна также закончиться отменой тарифов», — сказал Гао.

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Напомним, ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства торговли Китая заявил, что обе стороны договорились о поэтапной отмене тарифов в рамках будущего соглашения. На что Трамп ответил, что он не давал никаких обещаний. «Они хотят получить откат», — сказал Трамп