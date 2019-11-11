Associated Press: Мировые фондовые индексы упали на фоне неопределенности в торговой войне между США и Китаем

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Акции многих фондовых бирж упали на фоне неопределенности по торговому соглашению между США и Китаем и после заявления Трампа о желании Пекина получить «откат»

В понедельник акции многих фондовых бирж упали на фоне неопределенности по торговому соглашению между США и Китаем. Мировой фондовый рынок прореагировал на заявление Дональда Трампа относительно того, что Вашингтон не согласился снижать тарифы на китайскую продукцию. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Ранее официальный представитель Министерства торговли Китая заявил, что обе стороны договорились о поэтапной отмене тарифов в рамках будущего соглашения. На что Трамп ответил, что он не давал никаких обещаний. «Они хотят получить откат», — сказал Трамп

Заявление Трампа сразу вызвало реакцию на фондовых рынках. В Европе немецкий DAX упал на 0,4% до 13 176, а французский индекс CAC 40 снизился на 0,1% до 5884. Британский индекс FTSE 100 упал на 1,2% до 7270, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2,6% до 26 926,55, индекс Shanghai Composite упал на 1,8% до 2 909,97, а японский индекс Nikkei 225 потерял 0,3% и составил 23 331,84.

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