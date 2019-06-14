Трамп заверил, что торговое соглашение с Китаем будет заключено независимо от саммита G20

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп заверил, что торговое соглашение с Китаем будет заключено независимо от саммита G20 Трамп заверил, что торговое соглашение с Китаем будет заключено независимо от саммита G20

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Дональд Трамп заявил, что «не имеет значения», будет ли китайский лидер Си Цзиньпин на саммите «Большой двадцатки», поскольку в любом случае торговое соглашение с Пекином будет заключено

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не имеет значения», будет ли китайский лидер Си Цзиньпин на саммите «Большой двадцатки» (Group of 20), отмечая, что в любом случае в какой-то момент будет заключено торговое соглашение с Пекином, — сообщает Макини Брис и Сьюзан Хэвей в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Мы все это увидим. В конце концов они заключат эту соглашение», — сказал Трамп. Президент США неоднократно говорил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20. Китай же до сих пор не обнародовал свои планы относительно встречи Си Цзиньпини и Дональда Трампа.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что если Си Цзиньпин не встретится с ним на предстоящем саммите «Большой двадцатки», то вступят в силу дополнительные тарифы на китайскую продукцию.