Трамп заверил, что торговое соглашение с Китаем будет заключено независимо от саммита G20
Дональд Трамп заявил, что «не имеет значения», будет ли китайский лидер Си Цзиньпин на саммите «Большой двадцатки», поскольку в любом случае торговое соглашение с Пекином будет заключено
Президент США Дональд Трамп заявил, что «не имеет значения», будет ли китайский лидер Си Цзиньпин на саммите «Большой двадцатки» (Group of 20), отмечая, что в любом случае в какой-то момент будет заключено торговое соглашение с Пекином, — сообщает Макини Брис и Сьюзан Хэвей в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.
«Мы все это увидим. В конце концов они заключат эту соглашение», — сказал Трамп. Президент США неоднократно говорил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20. Китай же до сих пор не обнародовал свои планы относительно встречи Си Цзиньпини и Дональда Трампа.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что если Си Цзиньпин не встретится с ним на предстоящем саммите «Большой двадцатки», то вступят в силу дополнительные тарифы на китайскую продукцию.