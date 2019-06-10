Associated Press: Трамп заявил об ужесточении тарифов на китайскую продукции

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Дональд Трамп сообщил, что если Си Цзиньпин не встретится с ним на предстоящем саммите большой двадцатки, то вступят в силу дополнительные тарифы на китайскую продукцию

Президент США Дональд Трамп сообщает, что если президент Китая Си Цзиньпин не встретится с ним на предстоящем в этом месяце саммите большой двадцатки (Group of 20) в Японии, то вступят в силу дополнительные тарифы на китайскую продукцию, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Многие аналитики расценивают угрозы Трампа как ответ Торговой палате США, которая критиковала Трампа за использование угрозы введения тарифов против Мексики с целью заставить Мексиканские Объединенные Штаты предпринять дополнительные меры для борьбы с потоком мигрантом в США. Трамп сказал: «Они должны начать представлять интересы Соединенных Штатов Америки, а не только компаний, которые являются членами Торговой палаты США».

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп повысил тарифы на китайский импорт с 10% до 25% после того, как торговые дискуссии между китайским вице-премьером Лю Хэ и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером не смогли привести к заключению соглашения