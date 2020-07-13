В Германии «Рэмбо» поднял на ноги сотни полицейских, — Fox News

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В Германии сотни полицейских ищут бездомного, похожего на "Рэмбо", который ранее обезоружил офицеров полиции

В Германии полицейские обыскивают горный массив Black Forest в поисках бездомного, похожего на «Рэмбо», который вооружен луком и стрелами. Об этом сообщает Fox News , информирует enovosty.com/news.

Власти установили личность бездомного. Его зовут Ив Этьен Рауш. Полиция остановила Рауша в воскресенье после получения сообщения о подозрительном человеке с луком и стрелами. Чиновники заявили, что Рауш сначала сотрудничал, но затем внезапно наставил оружие на офицеров, угрожая им, и заставил их отдать служебное оружие. Власти предупредили жителей города Оппенау, чтобы они не выходили на улицу