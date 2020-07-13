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На вооружение Индии поступили последние вертолеты Apache и Chinook из США

Главная » Последние новости » Новости мира » На вооружение Индии поступили последние вертолеты Apache и Chinook из США
 
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ВВС Индии получили последние пять из 22 ударных вертолетов Boeing AH-64E (I) Apache Guardian и пять из 15 транспортных вертолетов CH-47F (I) Chinook, заказанных у США.

В июне ударные вертолеты AH-64E (I) Apache Guardian были официально введены в строй ВВС Индии, информирует enovosty.com/news.

«Ориентация на клиента, приверженность модернизации и готовность миссии сил обороны Индии являются ключевыми ценностями нашего партнерства с Индией», — сказал Сурендра Ахаджа, управляющий директор Boeing Defense India. «Благодаря этой поставке военных вертолетов мы продолжаем развивать это партнерство и полностью привержены тесному сотрудничеству с силами обороны Индии для обеспечения правильной стоимости и возможностей для удовлетворения их оперативных потребностей», — добавил Ахаджа.

Индия — одна из 17 стран, выбравших Apache, и у нее самый продвинутый вариант — Apache AH-64E, которым также пользуются США и многие другие страны. AH-64E Apache спроектирован и оснащен открытой системной архитектурой, включающей новейшие системы связи, навигации, датчиков и вооружения. Он имеет усовершенствованную модернизированную систему обозначения целей, которая обеспечивает дневную, ночную и всепогодную информацию о целях, а также возможности ночного видения. В дополнение к классификации воздушных и наземных целей, радар управления огнем был обновлен для работы в морской среде. Он уникально подходит для удовлетворения потребностей командира, включая разведку, безопасность, миротворческие операции и смертоносные атаки, в бесчисленных условиях — без перенастройки.

Двадцать сил обороны по всему миру либо имеют Chinook на вооружении, либо заключают контракт на их получение. Уже более 50 лет культовый вертолет с тандемным винтом является самым надежным и эффективным вертолетом большой грузоподъемности в мире, позволяя клиентам работать в разных климатических и высотных условиях, которые обычно мешают другим вертолетам летать. CH-47F (I) Chinook содержит современный механически обработанный планер, кабину общей системы авионики (CAAS) и цифровую автоматическую систему управления полетом (DAFCS). Эти инновации и технологии помогут ВВС Индии удовлетворить растущие требования миссии, максимизировать совместимость и сократить расходы на жизненный цикл.

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Министерство обороны Индии заключило сделку с Boeing на производство, обучение и поддержку 22 вертолетов AH-64E Apache и 15 вертолетов CH-47F (I) Chinook в сентябре 2015 года. Ранее в этом году Индия и США подписали контракт на приобретение шести Apache для индийской армии во время визита президента США Дональда Трампа в Нью-Дели.

Источник: Defence-blog


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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