Конец торговой войне?: В Белом доме готовятся к встрече Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20

Главная » Последние новости » Новости мира » Конец торговой войне?: В Белом доме готовятся к встрече Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 Конец торговой войне?: В Белом доме готовятся к встрече Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20

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Дональд Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в конце этого месяца в Японии

Представитель Белого дома Хоган Гидли сообщил, что президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин должны встретиться в кулуарах саммита «Большой двадцатки» (Group of 20) в конце этого месяца в Японии, — сообщает Тим Ахманн в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Когда корреспондент Fox News Channel задал вопрос Хогану Гидли относительно встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите Group of 20, Гидли сказал, что «мы движемся в этом направлении».

Трамп неоднократно говорил, что ждет встречи с китайским лидером на саммите G20, чтобы решить торговый конфликт между двумя странами. Кроме того, ранее Дональд Трамп сообщил, что если Си Цзиньпин не встретится с ним на предстоящем саммите большой двадцатки, то вступят в силу дополнительные тарифы на китайскую продукцию

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