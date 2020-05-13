В РФ приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-Мс»

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В РФ приостановили использование аппаратов ИВЛ "Авента-Мс", которые привели к гибели больных COVID-19

В РФ приостановили использование аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-Мс» после двух смертельных пожаров в больницах, где лечатся больные COVID-19. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Безопасность ИВЛ «Авента-Мс» была поставлена ​​под сомнение после пожара в госпитале Святого Георгия в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли пять человек, и пожара в московском госпитале, в результате которого погиб один человек.

В обоих случаях источником пожаров были неисправные вентиляторы «Авента-М». Сообщается, что на закупку 237 ИВЛ «Авента-Мс» в прошлом месяце больницей Святого Георгия в Санкт-Петербурге было потрачено 441 млн руб (6 млн долл).

Ранее сообщалось, что США возвращают назад российские аппараты ИВЛ, которые привели к пожарам и гибели людей в больницах Питера и Москвы