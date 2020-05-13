США возвращают назад российские аппараты ИВЛ, которые привели к пожарам и гибели людей в больницах Питера и Москвы

Главная » Последние новости » Новости мира » США возвращают назад российские аппараты ИВЛ, которые привели к пожарам и гибели людей в больницах Питера и Москвы США возвращают назад российские аппараты ИВЛ, которые привели к пожарам и гибели людей в больницах Питера и Москвы

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Власти США решили убрать со складов и вернуть назад не использованные и поставленные ранее Россией аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Российские аппараты искусственной вентиляции легких той же модели, которая предположительно стала причиной двух пожаров в больницах РФ, не использовались в США, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), информирует enovosty.com/news.

Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ модели Авента-М, использовавшихся в больницах, в Москве и Санкт-Петербурге, где произошли пожары, сообщило ведомство в среду.

В пожарах, которые произошли в реанимациях России 9 и 12 мая, погибли шесть человек с коронавирусом.

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Аппараты ИВЛ Авента-М “не были развернуты в больницах”, говорится в заявлении представителя FEMA Джанет Монтези.

“В целях безопасности и предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ”, — сказала она.

Россия в начале апреля отправила в США медицинское оборудование и средства защиты из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране.

Аппараты ИВЛ «Авента-M» Россия отправила в США в начале апреля. В то время в Нью-Йорке и Нью-Джерси прогнозировалась их острая нехватка. Позже ситуация с коронавирусом стабилизировалась, и российская аппаратура оказалась не востребована. Но ее сохранили в резерве на случай, если обстановка ухудшится.

Поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве почему-то назвали «гуманитарной помощью», были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Трампа и Путина.